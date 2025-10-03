ميدالية ذهبية للعراق في بطولة الترايثلون العربية

الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
رحال
من
07:30 PM
الى
08:30 PM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
موقع أمريكي: إدارة ترامب لا تستبعد استخدام القوة ضد فنزويلا
المزيد
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الصفحة الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2025
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
جدول البرامج
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-542780-638951095789947580.jpg
ميدالية ذهبية للعراق في بطولة الترايثلون العربية
رياضة
2025-10-03 | 13:29
78 شوهد
أحرزت لاعبة منتخب
العراق
بالترايثلون ريا محمود، اليوم الجمعة،
الميدالية الذهبية
في
البطولة العربية
للعبة التي تشبه مارثواناً ثلاثية حيث يبدأ اللاعبون بالسباحة ثم ركوب الدراجات وينتهون بالجري.
وقال رئيس
الاتحاد العراقي
للترايثلون بختيار فريق في بيان، اطلعت عليه
السومرية نيوز
، إن "اللاعبة ريا محمود أحرزت
الميدالية الذهبية
في منافسات فئة تحت 15 عاماً، ضمن
البطولة العربية
الدولية المقامة حالياً في
مدينة الغردقة
المصرية، والتي تشهد مشاركة 25 لاعباً ولاعبة يمثلون 12 دولة عربية".
وأضاف أن "محمود تمكنت من انتزاع المركز الأول بعد منافسة قوية مع نخبة من اللاعبات العربيات"، عاداً "هذا الإنجاز خطوة مهمة في مسيرة الرياضة العراقية على مستوى البطولات الإقليمية والدولية".
وأشار فريق إلى أن "الفوز بالوسام الذهبي يعكس الجهود المبذولة في تطوير اللعبة محلياً، ويعزز من فرص
العراق
في تحقيق نتائج متميزة على المستويات كافة".
وثمن " لدعم الكبير الذي يقدمه رئيس
اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية
عقيل مفتن
والمكتب التنفيذي، والذي كان له دور أساسي في تهيئة الأجواء المناسبة لتحقيق هذا الإنجاز".
وأكد أن "الاتحاد سيواصل العمل على إعداد المواهب الشابة للمنافسة بقوة في المحافل الدولية القادمة، بما يعزز من حضور العراق على خارطة الترايثلون العربية والدولية".
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
>>
تابع قناة السومرية على
منصةْX
مقالات ذات صلة
البطولة العربية الرابعة للسباحة: عراقي يحرز الميدالية الفضية الثانية
06:27 | 2025-08-30
7 مقاتلين عراقيين يبلغون المربع الذهبي في بطولة العالم للشباب بالمواي تاي
03:16 | 2025-09-18
فارس عراقي يحرز المركز الثالث في بطولة دولية ببلجيكا
04:55 | 2025-08-28
شباب العراق بالمواي تاي يختتمون مشاركتهم العالمية بـ24 ميدالية
04:33 | 2025-09-20
ميدالية ذهبية
الترايثلون
اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية
اللجنة الأولمبية الوطنية
الميدالية الذهبية
اللجنة الأولمبية
الاتحاد العراقي
البطولة العربية
المكتب التنفيذي
الاتحاد العراق
+A
-A
اخترنا لك
ابتعاد لامين يامال عن الملاعب 3 أسابيع إثر الإصابة
18:03 | 2025-10-03
أيمن حسين يغادر مباراة الكرمة وأربيل إثر إصابة عضلية
14:18 | 2025-10-03
قائمة منتخبنا الوطني لخوض التصفيات الأسيوية المقبلة
12:30 | 2025-10-03
برشلونة يعلن اصابة لامين يامال
10:40 | 2025-10-03
هل تعمد محمد صلاح تجاهل قميص "فلسطين"؟
10:39 | 2025-10-03
مدرب إسبانيا مندهش من انتقادات فليك
08:16 | 2025-10-03
سومر أف أم مباشرة على الهواء
سومر أف أم مباشرة على الهواء
استمع اليها عبر الانترنت، اينما كنت حول العالم
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
تحديث جديد لأسعار صرف الدولار في العراق اليوم
اقتصاد
23.33%
04:01 | 2025-10-02
تحديث جديد لأسعار صرف الدولار في العراق اليوم
04:01 | 2025-10-02
بعد الارتفاع التاريخي.. تراجع أسعار الذهب في العراق
اقتصاد
19.88%
06:41 | 2025-10-02
بعد الارتفاع التاريخي.. تراجع أسعار الذهب في العراق
06:41 | 2025-10-02
توقف تدفق النفط من كردستان العراق إلى تركيا.. هذا السبب
اقتصاد
17.34%
08:44 | 2025-10-03
توقف تدفق النفط من كردستان العراق إلى تركيا.. هذا السبب
08:44 | 2025-10-03
حكيمي يثير الجدل بمنشوره بعد الفوز.. ما علاقة يامال؟
رياضة
15.8%
02:37 | 2025-10-02
حكيمي يثير الجدل بمنشوره بعد الفوز.. ما علاقة يامال؟
02:37 | 2025-10-02
السوداني يصدر توجيهات تخص مشروع مترو بغداد
سياسة
13.1%
12:06 | 2025-10-02
السوداني يصدر توجيهات تخص مشروع مترو بغداد
12:06 | 2025-10-02
ما حصل في مطار بغداد صباح اليوم.. صور
محليات
10.55%
04:51 | 2025-10-03
ما حصل في مطار بغداد صباح اليوم.. صور
04:51 | 2025-10-03
المزيد
استطلاعات
هل تعتقد أن إجراءات السلامة في المباني داخل العراق كافية؟
نعم، لكنها تحتاج متابعة مستمرة
نعم، لكنها تحتاج متابعة مستمرة
لا، السلامة شبه غائبة عن أغلب الأماكن
لا، السلامة شبه غائبة عن أغلب الأماكن
ما عندي اطلاع
ما عندي اطلاع
لازم تكون في رقابة صارمة وعقوبات
لازم تكون في رقابة صارمة وعقوبات
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
فيديوهات
أزمة مياه البصرة.. محتجون يقطعون الطريق الرابط مع بغداد
16:41 | 2025-10-03
حريق واسع يلتهم بساتين نخيل شمال البصرة
15:54 | 2025-10-03
بالفيديو.. انتهاء اجتماع السيد الصدر مع نواب الكتلة الصدرية المستقيلين
11:55 | 2025-10-03
الاطاحة بعصابة سرقة دراجات نارية في بغداد (فيديو)
11:23 | 2025-10-03
انحراف قطار نفطي عن مساره يقطع طريقا رئيسيا غربي البصرة
08:22 | 2025-10-03
مملوك لشركة تعمل في العراق.. انفجارات بمصفى نفطي في لوس انجليس
04:39 | 2025-10-03
نواب فضائيون يعطلون الجلسات... من هم وماذا يفعلون؟!
02:03 | 2025-10-03
الساعات الأولى لانطلاق الدعاية.. الجزرات الوسطية "قبطت" و8 الاف مرشح ينشرون صورهم في العراق
01:35 | 2025-10-03
في البصرة.. عودة خيمة الاعتصام للمطالبة بالخدمات (فيديو)
15:27 | 2025-10-02
"خدعة التك تك المحترق".. اعتقال أفراد عصابة للنصب وسط بغداد
12:27 | 2025-10-02
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.