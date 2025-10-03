ميدالية ذهبية للعراق في بطولة الترايثلون العربية

وقال رئيس للترايثلون بختيار فريق في بيان، اطلعت عليه ، إن "اللاعبة ريا محمود أحرزت في منافسات فئة تحت 15 عاماً، ضمن الدولية المقامة حالياً في المصرية، والتي تشهد مشاركة 25 لاعباً ولاعبة يمثلون 12 دولة عربية".وأضاف أن "محمود تمكنت من انتزاع المركز الأول بعد منافسة قوية مع نخبة من اللاعبات العربيات"، عاداً "هذا الإنجاز خطوة مهمة في مسيرة الرياضة العراقية على مستوى البطولات الإقليمية والدولية".وأشار فريق إلى أن "الفوز بالوسام الذهبي يعكس الجهود المبذولة في تطوير اللعبة محلياً، ويعزز من فرص في تحقيق نتائج متميزة على المستويات كافة".وثمن " لدعم الكبير الذي يقدمه رئيس والمكتب التنفيذي، والذي كان له دور أساسي في تهيئة الأجواء المناسبة لتحقيق هذا الإنجاز".وأكد أن "الاتحاد سيواصل العمل على إعداد المواهب الشابة للمنافسة بقوة في المحافل الدولية القادمة، بما يعزز من حضور العراق على خارطة الترايثلون العربية والدولية".