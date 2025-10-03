ابتعاد لامين يامال عن الملاعب 3 أسابيع إثر الإصابة

وقال برشلونة في بيان على منصة "إكس":الجمعة إن " يعاني مجددا آلام الحوض التي عاودته بعد مباراة " الفرنسي في دوري أبطال أوروبا، الأربعاء.وتابع: "سيغيب عن مواجهة ، بينما تقدر مدة تعافيه بأسبوع إلى 3 أسابيع".وجاء بيان بعد ساعات من استدعاء منتخب إسبانيا يامال لخوض مباراتين ضد وبلغاريا، في التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم 2026.وعاد يامال إلى قائمة منتخب إسبانيا بعد تعافيه من الإصابة، التي كانت سببا في خلاف علني بين الألماني برشلونة، ولويس دي لافوينتي مدرب إسبانيا.