تعرف على رواتب رونالدو وميسي ويامال.. من الأعلى؟

ففي عام 2003، كان لاعبا في صفوف سبورتينغ قبل انتقاله إلى ، ولم يكن راتبه الأسبوعي يتجاوز 1200 جنيه إسترليني.أما ميسي، الذي كان لاعبا في برشلونة بعمر 18 عاما (عام 2005)، فكان يتقاضى راتبا أسبوعيا قدره 1500 جنيه إسترليني.وفي المقابل، يحصل حاليا على راتب أسبوعي يبلغ 300 ألف جنيه إسترليني مع برشلونة، أي ما يعادل 200 ضعف راتب كل من ميسي ورونالدو عندما كانا في مثل سنه.ورغم أن المقارنة تبدو غير عادلة بسبب التغيرات الكبيرة التي شهدتها كرة القدم وارتفاع الرواتب بشكل هائل خلال السنوات الأخيرة، إلا أن حصول لاعب بعمر 18 عاما على هذا المبلغ الكبير يثير الكثير من الجدل.كما تجدر الإشارة إلى أن راتب يامال الحالي، رغم ضخامته، لا يصل حتى إلى نصف راتب النجمين في الوقت الراهن، رغم تقدمهما في السن واقتراب مسيرتهما الكروية من نهايتها.إذ يتقاضى حوالي 200 مليون يورو سنويا من ، بينما يحصل على حوالي 100 مليون يورو سنويا من عقده مع لمدة سنتين ونصف السنة، إضافة إلى امتيازات مالية أخرى.يذكر أن أعلن في بيان رسمي عن تجدد إصابة لامين يامال في منطقة العانة، حيث سيغيب عن الملاعب لمدة تتراوح بين أسبوعين إلى 3 أسابيع.وبناءً على ذلك، لن يشارك لامين يامال في مباراة برشلونة وإشبيلية، يوم الأحد، وكذلك سيغيب عن لقاءي منتخب إسبانيا في تصفيات ذلك الشهر، ضد وبلغاريا.وذكرت تقارير إخبارية، أن هناك شكوكا كبيرة حول مشاركة يامال في مباراة برشلونة وجيرونا يوم 18 تشرين الاول الجاري، حيث لن يكون قد مر سوى 15 يوما من تاريخ إعلان إصابته.وينطبق الأمر نفسه على مباراة برشلونة وأولمبياكوس في الجولة الثالثة من مرحلة الدوري من دوري أبطال أوروبا، يوم 21 تشرين الاول.