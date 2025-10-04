ليفربول وتشيلسي في لقاء ناري.. الموعد والقنوات الناقلة

ويتصدر جدول الدوري الإنجليزي برصيد 15 نقطة، بينما يحتل المركز التاسع برصيد 8 نقاط.ويدخل ليفربول تلك المباراة بعدما عانى من أسبوع سيئ للغاية حيث خسر أمام بهدفين لهدف في الدوري الإنجليزي، قبل سقوطه أمام غالطة سراي بهدف نظيف في دوري أبطال أوروبا.ويسعى ليفربول إلى مصالحة جماهيره وتحقيق فوز في مباراة اليوم من أجل تعزيز الصدارة قبل فترة التوقف الدولي لشهر أكتوبر الحالي.ومن المقرر أن تنطلق صافرة البداية للمباراة اليوم في الدوري الإنجليزي عند الساعة 7:30 مساء بتوقيت القاهرة والسعودية وتذاع عبر قناة beIN SPORTS 1 وتسند مهمة التعليق للمعلق .