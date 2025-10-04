قمة نارية بين ريال مدريد وفياريال في الدوري الإسباني.. الموعد والقنوات الناقلة

وتلقى الهزيمة الأولى في هذا الموسم أمام بنتيجة 2 – 5 في مباراة الديربي التي جمعتهما السبت الماضي ضمن منافسات الجولة السابعة، قبل أن يستعيد الثقة بالفوز على كيرات كازاخستان بخماسية نظيفة الثلاثاء الماضي ضمن منافسات الجولة الثانية بمرحلة الدوري في بطولة دوري أبطال أوربا.ويحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 18 نقطة خلف برشلونة صاحب الصدارة بفارق نقطة واحدة أما الذي يسعى لمواصلة انطلاقته القوية في " " هذا الموسم فيحتل المركز الثالث برصيد 16 نقطة.وتنطلق المباراة في تمام الساعة 10 مساء بتوقيت القاهرة والسعودية على ملعب "سنتياغو برنابيو" وتذاع عبر قناة beIN SPORTS 1 ويتولى مهمة التعليق المعلق .