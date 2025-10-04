جائزتي الأفضل والهداف.. ميسي يقترب من إنجاز جديد في الدوري الأمريكي

سجل ليو 24 هدفًا من 25 جولة في هذا الموسم، ليقود إلى الأدوار الإقصائية، حيث تقام مباريات خروج المغلوب وصولًا إلى المباراة النهائية، التي تجمع فريقًا من ضد آخر من .يعد ميسي المرشح الأول لحصد لاعب الموسم في الدوري الأمريكي 2025 عطفًا على عروضه المميزة مع فريق ، حسب قراءات الصحف المحلية في .حال حقق ليو (38 عامًا) الجائزة هذا الموسم، سيصبح أول لاعب في تاريخ الدوري الأمريكي يحقق جائزة الأفضل مرتين متتاليتين، بالنظر إلى أن البرغوث هو حامل لقب جائزة الموسم الماضي.منذ إطلاق جائزة لاعب الموسم في الدوري الأمريكي عام 1996 التي حصدها الكولومبي الأسطوري فالديراما بقميص فريق تامبا، أخفق كل النجوم الفائزين بالجائزة في الحفاظ عليها بالموسم التالي.فاز بجائزة لاعب الموسم في الدوري الأمريكي نجوم بحجم ودافيد فيا وسيباستيان جيوفينكو وكارلوس فيلا، ومع ذلك لم يستطع أي منهم الاستمرار في المستويات العليا في الموسم التالي مباشرة.بعد نهاية الموسم العادي مباشرة، سيتم الإعلان عن المرشحين لينل جوائز الموسم في فئات متعددة أبرزها أفضل لاعب وأفضل مدرب وأفضل فريق، حيث سيُكشف عن المرشحين قبل الدخول في مباريات الأدوار الإقصائية.بالإضافة إلى جائزة لاعب الموسم، يعد ليو منافسًا شرسًا على جائزة هداف الدوري الأمريكي، فقبل 3 جولات من نهاية الموسم، يتصدر النجم الأرجنتيني لائحة الهدافين برصيد 24 هدفًا، متقدمًا على دينيس بوانجا من لوس أنجلوس (23).هذا معناه أن قائد إنتر مرشح للجمع بين جائزتي الأفضل والهداف، وهو إنجاز قليل الحدوث في ملاعب كرة القدم الأمريكية، وكان آخر من فعلها هو المهاجم الألماني من -أصل سوداني- هاني مختار مع فريق في موسم 2022.مع ذلك لن يكون طريق البرغوث نحو جائزة لاعب الموسم مفروشًا بالورود، حيث يلقى منافسة حامية الوطيس من الجناح الأعسر الدنماركي أندريس دراير نجم سان ، الذي أحرز 15 هدفًا وقدم 16 تمريرة حاسمة من 32 مباراة.