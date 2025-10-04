الشارع العراقي بين القلق والتطمينات.. هل يغيب "أبو طبر" عن الملحق الآسيوي؟

الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
مايك السومرية
من
08:30 AM
الى
09:30 AM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
موقع أمريكي: إدارة ترامب لا تستبعد استخدام القوة ضد فنزويلا
المزيد
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الصفحة الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2025
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
جدول البرامج
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-542814-638951634734818437.jpg
الشارع العراقي بين القلق والتطمينات.. هل يغيب "أبو طبر" عن الملحق الآسيوي؟
رياضة
2025-10-04 | 04:30
347 شوهد
السومرية نيوز
– رياضة
يترقب الشارع الكروي العراقي بقلق وضعية مهاجم
المنتخب الوطني
ونادي
الكرمة
،
أيمن حسين
، بعد تعرضه لإصابة عضلية خلال مباراة فريقه أمام أربيل في الجولة الرابعة من
دوري نجوم العراق
.
الإصابة التي أجبرت اللاعب على مغادرة الملعب بعد 19 دقيقة فقط، ألقت بظلالها على استعدادات المنتخب لمباريات الملحق الآسيوي المؤهل إلى
كأس العالم
.
الفحوصات الطبية الأولية أشارت إلى وجود تمزق في العضلة الخلفية، وهو ما قد يحرم المنتخب من جهود أحد أبرز مهاجميه في المواجهتين المصيريتين أمام إندونيسيا والسعودية. ومع ذلك، ينتظر الجميع الفحوصات الدقيقة التي سيخضع لها اللاعب اليوم لتحديد مدى خطورة الإصابة والمدة المتوقعة لغيابه.
ورغم المخاوف الأولية، خرج
نادي الكرمة
عبر حسابه الرسمي ليؤكد جاهزية حسين للالتحاق بالمنتخب الوطني، في خطوة اعتبرها مراقبون محاولة لطمأنة الجماهير ورفع المعنويات. لكن حتى الآن، لم يصدر أي بيان رسمي من
إدارة النادي
أو
الاتحاد العراقي لكرة القدم
يوضح بشكل قاطع حالة اللاعب.
غياب
أيمن حسين
ـ إن تأكد ـ سيكون ضربة قوية للمنتخب العراقي الذي يعتمد على خبرته وحضوره الهجومي في المحافل القارية. في المقابل، قد يفتح الباب أمام مدرب المنتخب لمنح الفرصة لمهاجمين آخرين لإثبات قدراتهم في لحظة حاسمة من مشوار التأهل.
وبين القلق والتطمينات، يبقى الحسم بيد نتائج الفحوصات الطبية المرتقبة، فيما يترقب
الشارع الرياضي العراقي
أن تأتي الأخبار مطمئنة في هذا التوقيت الحساس.
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
>>
تابع قناة السومرية على
منصةْX
مقالات ذات صلة
رونالدو يغيب عن مران النصر قبل بداية المشوار الآسيوي
13:11 | 2025-09-16
منتخب العراق يبحث عن ودية ثالثة قبل الملحق الآسيوي
03:35 | 2025-07-14
قرار جديد من الاتحاد الاسيوي بخصوص مباراة العراق وإندونيسيا في الملحق
09:11 | 2025-07-24
العراق يعترض على توقيتات مباريات الملحق الآسيوي المؤهل لكأس العالم
07:00 | 2025-07-24
الشارع العراقي بين القلق والتطمينات
هل يغيب "أبو طبر" عن الملحق الآسيوي؟
الاتحاد العراقي لكرة القدم
الشارع الرياضي العراقي
دوري نجوم العراق
الاتحاد العراقي
المنتخب الوطني
الشارع العراقي
الاتحاد العراق
الشارع الرياضي
+A
-A
اخترنا لك
الذكاء والهدوء والدقة.. لماذا يُعد حيدر عبد الكريم "سيدوري" مشروع نجم العراق القادم؟
06:51 | 2025-10-04
"تنتظر معجزة".. مصر تحقق فوزاً مثيراً على تشيلي بكأس العالم للشباب
05:08 | 2025-10-04
راشفورد يحسم موقفه من العودة للدوري الإنكليزي
04:57 | 2025-10-04
قرار مصيري لإندريك في ريال مدريد
04:41 | 2025-10-04
اليوم.. ثلاث مباريات مرتقبة في الجولة الرابعة من دوري نجوم العراق
04:21 | 2025-10-04
جائزتي الأفضل والهداف.. ميسي يقترب من إنجاز جديد في الدوري الأمريكي
04:12 | 2025-10-04
سومر أف أم مباشرة على الهواء
سومر أف أم مباشرة على الهواء
استمع اليها عبر الانترنت، اينما كنت حول العالم
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
توقف تدفق النفط من كردستان العراق إلى تركيا.. هذا السبب
اقتصاد
32.38%
08:44 | 2025-10-03
توقف تدفق النفط من كردستان العراق إلى تركيا.. هذا السبب
08:44 | 2025-10-03
السوداني يصدر توجيهات تخص مشروع مترو بغداد
سياسة
16.06%
12:06 | 2025-10-02
السوداني يصدر توجيهات تخص مشروع مترو بغداد
12:06 | 2025-10-02
الدولار يفتتح أسبوعه بارتفاع جديد في الأسواق العراقية
اقتصاد
15%
03:50 | 2025-10-04
الدولار يفتتح أسبوعه بارتفاع جديد في الأسواق العراقية
03:50 | 2025-10-04
ما حصل في مطار بغداد صباح اليوم.. صور
محليات
13.46%
04:51 | 2025-10-03
ما حصل في مطار بغداد صباح اليوم.. صور
04:51 | 2025-10-03
السومرية تنشر أسماء المرشحين المصادق عليهم لانتخابات مجلس النواب 2025
سياسة
12.09%
08:23 | 2025-10-02
السومرية تنشر أسماء المرشحين المصادق عليهم لانتخابات مجلس النواب 2025
08:23 | 2025-10-02
وفاة الفنان العراقي اياد الطائي
فن وثقافة
11.02%
01:07 | 2025-10-03
وفاة الفنان العراقي اياد الطائي
01:07 | 2025-10-03
المزيد
استطلاعات
هل تعتقد أن إجراءات السلامة في المباني داخل العراق كافية؟
نعم، لكنها تحتاج متابعة مستمرة
نعم، لكنها تحتاج متابعة مستمرة
لا، السلامة شبه غائبة عن أغلب الأماكن
لا، السلامة شبه غائبة عن أغلب الأماكن
ما عندي اطلاع
ما عندي اطلاع
لازم تكون في رقابة صارمة وعقوبات
لازم تكون في رقابة صارمة وعقوبات
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
فيديوهات
القبض على مطلق عيارات نارية في منطقة الشعلة (فيديو)
05:25 | 2025-10-04
الدعايات الانتخابية تتجاوز على مرشات المياه.. فيديو يوضح ما حصل بالعامرية
05:23 | 2025-10-04
سفينة عراقية تنقذ هنديا من الموت في المحيط الهندي (فيديو)
05:10 | 2025-10-04
بالفيديو.. لحظة وقوع انفجار وسط أربيل
04:30 | 2025-10-04
أزمة مياه البصرة.. محتجون يقطعون الطريق الرابط مع بغداد
16:41 | 2025-10-03
حريق واسع يلتهم بساتين نخيل شمال البصرة
15:54 | 2025-10-03
بالفيديو.. انتهاء اجتماع السيد الصدر مع نواب الكتلة الصدرية المستقيلين
11:55 | 2025-10-03
الاطاحة بعصابة سرقة دراجات نارية في بغداد (فيديو)
11:23 | 2025-10-03
انحراف قطار نفطي عن مساره يقطع طريقا رئيسيا غربي البصرة
08:22 | 2025-10-03
مملوك لشركة تعمل في العراق.. انفجارات بمصفى نفطي في لوس انجليس
04:39 | 2025-10-03
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.