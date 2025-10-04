الشارع العراقي بين القلق والتطمينات.. هل يغيب "أبو طبر" عن الملحق الآسيوي؟

الإصابة التي أجبرت اللاعب على مغادرة الملعب بعد 19 دقيقة فقط، ألقت بظلالها على استعدادات المنتخب لمباريات الملحق الآسيوي المؤهل إلى .الفحوصات الطبية الأولية أشارت إلى وجود تمزق في العضلة الخلفية، وهو ما قد يحرم المنتخب من جهود أحد أبرز مهاجميه في المواجهتين المصيريتين أمام إندونيسيا والسعودية. ومع ذلك، ينتظر الجميع الفحوصات الدقيقة التي سيخضع لها اللاعب اليوم لتحديد مدى خطورة الإصابة والمدة المتوقعة لغيابه.ورغم المخاوف الأولية، خرج عبر حسابه الرسمي ليؤكد جاهزية حسين للالتحاق بالمنتخب الوطني، في خطوة اعتبرها مراقبون محاولة لطمأنة الجماهير ورفع المعنويات. لكن حتى الآن، لم يصدر أي بيان رسمي من أو يوضح بشكل قاطع حالة اللاعب.غياب ـ إن تأكد ـ سيكون ضربة قوية للمنتخب العراقي الذي يعتمد على خبرته وحضوره الهجومي في المحافل القارية. في المقابل، قد يفتح الباب أمام مدرب المنتخب لمنح الفرصة لمهاجمين آخرين لإثبات قدراتهم في لحظة حاسمة من مشوار التأهل.وبين القلق والتطمينات، يبقى الحسم بيد نتائج الفحوصات الطبية المرتقبة، فيما يترقب أن تأتي الأخبار مطمئنة في هذا التوقيت الحساس.