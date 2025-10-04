قرار مصيري لإندريك في ريال مدريد

غيابه منذ مايو الماضي بسبب الإصابة حرمه من المشاركة في ومن فترة التحضير للموسم، كما أبعده عن المباريات الخمس الأولى في عهد . ورغم عودته للتدريبات منذ ثلاثة أسابيع، إلا أن المنافسة الداخلية تجعل طريقه نحو المشاركة أكثر تعقيدًا.على مقاعد البدلاء، ينتظر المهاجم البرازيلي فرصته فيما يواصل غارسيا لفت الأنظار بأدائه المتطور، خاصة في ظل ثبات مستوى مبابي الذي يحتكر المركز الأساسي في الهجوم.خلال الصيف، طُرحت فكرة إعارة إندريك لضمان دقائق لعب أكثر، لكن النادي واللاعب قررا البقاء في . ومع ذلك، يبدو أن افتقاره للإيقاع التنافسي بعد الإصابة ما زال يعرقل عودته إلى الواجهة.وحتى مع نتائج مريحة مثل الفوز على ليفانتي (4-1) وكايرات (3-0)، لم يُمنح إندريك أي دقيقة، ما يزيد من شعوره بالإحباط.ويبدو أن غونزالو غارسيا تجاوز زميله في سلم الأولويات، حيث لعب 99 دقيقة في آخر ست مباريات مقابل لا شيء للبرازيلي. وضعٌ قد يدفع النادي إلى إعادة النظر في فكرة الإعارة خلال الميركاتو الشتوي، وهي خطوة لم تكن مطروحة قبل أشهر.إندريك يحلم بالظهور في 2026 مع ، لكن قلة مشاركاته تُهدد هذا الحلم. الآن، لا يملك سوى الانتظار، والعمل بصمت، على أمل أن تأتي لحظته قريبًا… لحظة تُذكّر الجميع لماذا اعتبره أحد أكبر المواهب القادمة من بلاد السامبا.