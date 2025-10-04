راشفورد يحسم موقفه من العودة للدوري الإنكليزي

الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
مايك السومرية
من
08:30 AM
الى
09:30 AM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
موقع أمريكي: إدارة ترامب لا تستبعد استخدام القوة ضد فنزويلا
المزيد
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الصفحة الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2025
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
جدول البرامج
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-542819-638951651441233235.jpg
راشفورد يحسم موقفه من العودة للدوري الإنكليزي
رياضة
2025-10-04 | 04:57
226 شوهد
السومرية نيوز
ـ رياضة
كشفت صحيفة سبورت أن
ماركوس راشفورد
حسم موقفه من مستقبله، حيث أكد رغبته في البقاء مع برشلونة وعدم العودة إلى
الدوري الإنجليزي الممتاز
، بعدما وجد راحته الكاملة في
النادي الكتالوني
وتحت قيادة فليك.
اللاعب الإنجليزي يرى أن فترته في البريمرليغ انتهت، ويركز الآن على الاستمرار في
الليغا
، خاصة بعد أن نجح في إثبات نفسه داخل التشكيلة الأساسية بفضل أدائه القوي هذا الموسم. كما ساعدته إصابات بعض الزملاء في الحصول على فرصة أكبر، لكنه استغلها بأفضل شكل ممكن وأثبت قيمته الفنية.
في برشلونة يقدّرون التزام راشفورد ورغبته في البقاء، ويخططون لإغلاق صفقة انتقاله بشكل نهائي بطريقة تحقق فائدة اقتصادية للنادي، بالنظر إلى أنه لاعب يمتلك قيمة سوقية مرتفعة يمكن الاستفادة منها مستقبلًا.
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
>>
تابع قناة السومرية على
منصةْX
مقالات ذات صلة
برشلونة يحسم موقفه من بيع كاسادو خلال الصيف
04:37 | 2025-08-20
موقف للاتحاد الأوروبي بشأن عودة اللاجئين السوريين من لبنان
11:09 | 2025-10-03
عودة نيمار الى منتخب البرازيل؟.. أنشيلوتي يحسم الجدل
06:12 | 2025-09-13
راشفورد يقود برشلونة لانتصار أمام نيوكاسل بدوري الأبطال
17:15 | 2025-09-18
راشفورد
برشلونة
انجلترا
الدوري الإنجليزي الممتاز
النادي الكتالوني
ماركوس راشفورد
السومرية نيوز
سومرية نيوز
السومرية
إنكليزي
الليغا
+A
-A
اخترنا لك
الذكاء والهدوء والدقة.. لماذا يُعد حيدر عبد الكريم "سيدوري" مشروع نجم العراق القادم؟
06:51 | 2025-10-04
"تنتظر معجزة".. مصر تحقق فوزاً مثيراً على تشيلي بكأس العالم للشباب
05:08 | 2025-10-04
قرار مصيري لإندريك في ريال مدريد
04:41 | 2025-10-04
الشارع العراقي بين القلق والتطمينات.. هل يغيب "أبو طبر" عن الملحق الآسيوي؟
04:30 | 2025-10-04
اليوم.. ثلاث مباريات مرتقبة في الجولة الرابعة من دوري نجوم العراق
04:21 | 2025-10-04
جائزتي الأفضل والهداف.. ميسي يقترب من إنجاز جديد في الدوري الأمريكي
04:12 | 2025-10-04
سومر أف أم مباشرة على الهواء
سومر أف أم مباشرة على الهواء
استمع اليها عبر الانترنت، اينما كنت حول العالم
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
توقف تدفق النفط من كردستان العراق إلى تركيا.. هذا السبب
اقتصاد
32.38%
08:44 | 2025-10-03
توقف تدفق النفط من كردستان العراق إلى تركيا.. هذا السبب
08:44 | 2025-10-03
السوداني يصدر توجيهات تخص مشروع مترو بغداد
سياسة
16.06%
12:06 | 2025-10-02
السوداني يصدر توجيهات تخص مشروع مترو بغداد
12:06 | 2025-10-02
الدولار يفتتح أسبوعه بارتفاع جديد في الأسواق العراقية
اقتصاد
15%
03:50 | 2025-10-04
الدولار يفتتح أسبوعه بارتفاع جديد في الأسواق العراقية
03:50 | 2025-10-04
ما حصل في مطار بغداد صباح اليوم.. صور
محليات
13.46%
04:51 | 2025-10-03
ما حصل في مطار بغداد صباح اليوم.. صور
04:51 | 2025-10-03
السومرية تنشر أسماء المرشحين المصادق عليهم لانتخابات مجلس النواب 2025
سياسة
12.09%
08:23 | 2025-10-02
السومرية تنشر أسماء المرشحين المصادق عليهم لانتخابات مجلس النواب 2025
08:23 | 2025-10-02
وفاة الفنان العراقي اياد الطائي
فن وثقافة
11.02%
01:07 | 2025-10-03
وفاة الفنان العراقي اياد الطائي
01:07 | 2025-10-03
المزيد
استطلاعات
هل تعتقد أن إجراءات السلامة في المباني داخل العراق كافية؟
نعم، لكنها تحتاج متابعة مستمرة
نعم، لكنها تحتاج متابعة مستمرة
لا، السلامة شبه غائبة عن أغلب الأماكن
لا، السلامة شبه غائبة عن أغلب الأماكن
ما عندي اطلاع
ما عندي اطلاع
لازم تكون في رقابة صارمة وعقوبات
لازم تكون في رقابة صارمة وعقوبات
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
فيديوهات
القبض على مطلق عيارات نارية في منطقة الشعلة (فيديو)
05:25 | 2025-10-04
الدعايات الانتخابية تتجاوز على مرشات المياه.. فيديو يوضح ما حصل بالعامرية
05:23 | 2025-10-04
سفينة عراقية تنقذ هنديا من الموت في المحيط الهندي (فيديو)
05:10 | 2025-10-04
بالفيديو.. لحظة وقوع انفجار وسط أربيل
04:30 | 2025-10-04
أزمة مياه البصرة.. محتجون يقطعون الطريق الرابط مع بغداد
16:41 | 2025-10-03
حريق واسع يلتهم بساتين نخيل شمال البصرة
15:54 | 2025-10-03
بالفيديو.. انتهاء اجتماع السيد الصدر مع نواب الكتلة الصدرية المستقيلين
11:55 | 2025-10-03
الاطاحة بعصابة سرقة دراجات نارية في بغداد (فيديو)
11:23 | 2025-10-03
انحراف قطار نفطي عن مساره يقطع طريقا رئيسيا غربي البصرة
08:22 | 2025-10-03
مملوك لشركة تعمل في العراق.. انفجارات بمصفى نفطي في لوس انجليس
04:39 | 2025-10-03
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.