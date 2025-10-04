راشفورد يحسم موقفه من العودة للدوري الإنكليزي

اللاعب الإنجليزي يرى أن فترته في البريمرليغ انتهت، ويركز الآن على الاستمرار في ، خاصة بعد أن نجح في إثبات نفسه داخل التشكيلة الأساسية بفضل أدائه القوي هذا الموسم. كما ساعدته إصابات بعض الزملاء في الحصول على فرصة أكبر، لكنه استغلها بأفضل شكل ممكن وأثبت قيمته الفنية.في برشلونة يقدّرون التزام راشفورد ورغبته في البقاء، ويخططون لإغلاق صفقة انتقاله بشكل نهائي بطريقة تحقق فائدة اقتصادية للنادي، بالنظر إلى أنه لاعب يمتلك قيمة سوقية مرتفعة يمكن الاستفادة منها مستقبلًا.