موقع أمريكي: إدارة ترامب لا تستبعد استخدام القوة ضد فنزويلا
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-542848-638951845613550045.jpg
الغاني قدوس يقود توتنهام لفوز مثير
رياضة
2025-10-04 | 10:21
1 شوهد
عاد
نادي توتنهام
بفوز ثمين بنتيجة 2-1 من ملعب مضيفه
ليدز
يونايتد
في مباراة جمعتهما اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة السابعة من
الدوري الإنجليزي الممتاز
لكرة القدم.
وتقدم
توتنهام
في الدقيقة 23 بهدف حمل توقيع مهاجمه الفرنسي
ماتيس تيل
، وتعادل
ليدز
عن طريق نوا أوكافور في الدقيقة 34.
وفي الشوط الثاني نجح فريق توتنهام في تسجيل الهدف الثاني عن طريق نجمه الغاني
محمد قدوس
في الدقيقة 57.
ورفع توتنهام رصيده إلى 14 نقطة في المركز الثاني مؤقتا، على بعد نقطة واحدة من المتصدر
ليفربول
الذي سيواجه في وقت لاحق اليوم مضيفه
تشيلسي
في قمة مباريات الجولة السابعة.
في المقابل، توقف رصيد ليدز عند ثماني نقاط في المركز الـ12.
تابع قناة السومرية على
منصةْX
مقالات ذات صلة
محققا إنجازا فرديا.. ميسي يقود إنتر ميامي لفوز "مثير" في الدوري الأمريكي
04:15 | 2025-09-21
هدية تونسية.. صلاح يقود ليفربول لفوز جديد في الدوري الإنجليزي
11:18 | 2025-09-14
تفاصيل مثيرة تخص الهجوم على قادة حماس في الدوحة
14:16 | 2025-09-10
"تنتظر معجزة".. مصر تحقق فوزاً مثيراً على تشيلي بكأس العالم للشباب
05:08 | 2025-10-04
محمد قدوس
توتنهام
الدوري الإنجليزي الممتاز
نادي توتنهام
ماتيس تيل
ليفربول
يونايتد
تشيلسي
اخترنا لك
الذكاء والهدوء والدقة.. لماذا يُعد حيدر عبد الكريم "سيدوري" مشروع نجم العراق القادم؟
06:51 | 2025-10-04
"تنتظر معجزة".. مصر تحقق فوزاً مثيراً على تشيلي بكأس العالم للشباب
05:08 | 2025-10-04
راشفورد يحسم موقفه من العودة للدوري الإنكليزي
04:57 | 2025-10-04
قرار مصيري لإندريك في ريال مدريد
04:41 | 2025-10-04
الشارع العراقي بين القلق والتطمينات.. هل يغيب "أبو طبر" عن الملحق الآسيوي؟
04:30 | 2025-10-04
اليوم.. ثلاث مباريات مرتقبة في الجولة الرابعة من دوري نجوم العراق
04:21 | 2025-10-04
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
توقف تدفق النفط من كردستان العراق إلى تركيا.. هذا السبب
اقتصاد
31.81%
08:44 | 2025-10-03
توقف تدفق النفط من كردستان العراق إلى تركيا.. هذا السبب
08:44 | 2025-10-03
الدولار يفتتح أسبوعه بارتفاع جديد في الأسواق العراقية
اقتصاد
18.91%
03:50 | 2025-10-04
الدولار يفتتح أسبوعه بارتفاع جديد في الأسواق العراقية
03:50 | 2025-10-04
السوداني يصدر توجيهات تخص مشروع مترو بغداد
سياسة
14.56%
12:06 | 2025-10-02
السوداني يصدر توجيهات تخص مشروع مترو بغداد
12:06 | 2025-10-02
تحذير دولي يخص رواتب الموظفين العراقيين
محليات
12.64%
05:44 | 2025-10-04
تحذير دولي يخص رواتب الموظفين العراقيين
05:44 | 2025-10-04
ما حصل في مطار بغداد صباح اليوم.. صور
محليات
12.13%
04:51 | 2025-10-03
ما حصل في مطار بغداد صباح اليوم.. صور
04:51 | 2025-10-03
وفاة الفنان العراقي اياد الطائي
فن وثقافة
9.95%
01:07 | 2025-10-03
وفاة الفنان العراقي اياد الطائي
01:07 | 2025-10-03
استطلاعات
هل تعتقد أن إجراءات السلامة في المباني داخل العراق كافية؟
نعم، لكنها تحتاج متابعة مستمرة
نعم، لكنها تحتاج متابعة مستمرة
لا، السلامة شبه غائبة عن أغلب الأماكن
لا، السلامة شبه غائبة عن أغلب الأماكن
ما عندي اطلاع
ما عندي اطلاع
لازم تكون في رقابة صارمة وعقوبات
لازم تكون في رقابة صارمة وعقوبات
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
فيديوهات
بثاني يوم الحملة ومع حركة رياح بسيطة.. صور المرشحين تزاحم المارة بعد سقوطها
07:25 | 2025-10-04
القبض على مطلق عيارات نارية في منطقة الشعلة (فيديو)
05:25 | 2025-10-04
الدعايات الانتخابية تتجاوز على مرشات المياه.. فيديو يوضح ما حصل بالعامرية
05:23 | 2025-10-04
سفينة عراقية تنقذ هنديا من الموت في المحيط الهندي (فيديو)
05:10 | 2025-10-04
بالفيديو.. لحظة وقوع انفجار وسط أربيل
04:30 | 2025-10-04
أزمة مياه البصرة.. محتجون يقطعون الطريق الرابط مع بغداد
16:41 | 2025-10-03
حريق واسع يلتهم بساتين نخيل شمال البصرة
15:54 | 2025-10-03
بالفيديو.. انتهاء اجتماع السيد الصدر مع نواب الكتلة الصدرية المستقيلين
11:55 | 2025-10-03
الاطاحة بعصابة سرقة دراجات نارية في بغداد (فيديو)
11:23 | 2025-10-03
انحراف قطار نفطي عن مساره يقطع طريقا رئيسيا غربي البصرة
08:22 | 2025-10-03
