الغاني قدوس يقود توتنهام لفوز مثير

وتقدم في الدقيقة 23 بهدف حمل توقيع مهاجمه الفرنسي ، وتعادل عن طريق نوا أوكافور في الدقيقة 34.وفي الشوط الثاني نجح فريق توتنهام في تسجيل الهدف الثاني عن طريق نجمه الغاني في الدقيقة 57.ورفع توتنهام رصيده إلى 14 نقطة في المركز الثاني مؤقتا، على بعد نقطة واحدة من المتصدر الذي سيواجه في وقت لاحق اليوم مضيفه في قمة مباريات الجولة السابعة.في المقابل، توقف رصيد ليدز عند ثماني نقاط في المركز الـ12.