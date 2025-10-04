وفاة مدرب حراس المنتخب الوطني لكرة الصالات في بغداد

وأوضح المصدر لـ ، أن الحادث وقع بعد انتهاء الوحدة التدريبية للفريق، حيث سقط سقف قاعة التدريب بشكل مفاجئ، ما أدى إلى إصابة المدرب بجروح بليغة فارق على إثرها الحياة.وأضاف أن الجهات الأمنية والإسعاف هرعت إلى موقع الحادث، فيما فتحت السلطات المختصة تحقيقاً لمعرفة أسباب انهيار السقف والظروف التي أدت إلى وقوع الحادث.