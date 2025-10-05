بعد رحيل غالينا.. مدرب منتخب الصالات يجتمع باللاعبين لتحفيزهم قبل تصفيات آسيا

وأكد باربوسا في بيان أن "الفريقَ مستمرٌ في استعداداته للمشاركةِ في تصفياتِ المُرتقبة في ، مشدّداً في حديثهِ للاعبين على ضرورةِ التماسك، وتجاوز هذه المرحلة الصَعبة بروحٍ جماعيةٍ قويةٍ وإصرارٍ أكبر على تحقيقِ الأهداف".وعبّر باربوسا عن حزنه العميقِ، وأسفه لرحيل ، واصفاً إياه بأنه "كان عضواً مهماً في أسرةِ المنتخب، ورجلاً مخلصاً في عملهِ، مضيفاً: نحن جميعاً متألمون لهذا الفقد، لكنه قضاء الله وقدره، وعلينا أن نواصلَ الطريقَ الذي بدأناه معاً بكل عزمٍ وإصرار".وأشار المدربُ البرازيلي إلى أن" ما حدثَ لن يُضعفَ من عزيمة الفريق، بل سيكون حافزاً إضافياً لبذل المزيدِ من الجهد داخل أرضيةِ الملعب، لافتا الى أن "مارسيلو كان يؤمنُ بقدراتكم، وكان يحلمُ بأن يرى هذا المنتخبَ في النهائيات، فلنجعل هذا الحلم حقيقةً، ونُهديه بطاقةَ التأهل لكأس ".كما حرصَ المدرب، خلال حديثه، على رفع معنوياتِ اللاعبين، وتحفيزهم نفسياً، مبيناً أن المنتخبَ يمتلكُ ما يكفي من الروحِ والإصرار لتخطي هذه المرحلة، داعياً إلى التركيزِ الكاملِ في التدريباتِ، وتنفيذ البرنامج التحضيريّ بدقةٍ وجدية.وفي لفتةٍ مؤثرةٍ، كشفَ باربوسا عن أن مشهدَ تصرف اللاعبين والجهاز الإداريّ البطولي أثناء محاولةِ إنقاذ مارسيلو، ومخاطرتهم بأنفسهم في سبيل إسعافه، كان له أثرٌ بالغٌ في قراره بالبقاء مع المنتخب. قائلاً: "رأيتُ في أعينكم الإخلاصَ والانتماءَ، ورأيتُ شجاعةً لا تُقدّر بثمن، لذلك قررتُ أن أواصلَ الطريقَ معكم، ولن أرحلَ حتى نُحققَ هدفنا جميعاً، من أجل مارسيلو ومن أجل الوطن".وأوضح أن "التحضيراتَ الفنيّة تسيرُ على وفق الجدول الموضوع مسبقاً، وأن الجهازَ الفنيّ والإداريّ يقف صفاً واحداً خلفَ اللاعبين، لتأمين أفضل جاهزيةٍ ممكنةٍ قبل انطلاقِ التصفيات".