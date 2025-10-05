"هاتريك أسيست".. ميسي يتألق بفوز إنتر ميامي على نيو إنغلاند ريفولوشن

جاءت أهداف عن طريق تاديو أليندي وجوردي ألبا "هدفين" في الدقائق 32 و45 و60 و63 من عمر المباراة بينما جاء هدف نيو إنغلاند الوحيد عن طريق دور تورغمان في الدقيقة 59 من زمن اللقاء.وواصل تألقه غير العادي مع إنتر بعدما نجح في صناعة 3 أهداف أمام نيو إنغلاند ليرفع ميسي رصيده هذا الموسم إلى 24 هدفا و17 تمريرة حاسمة، ليصل إلى 41 مساهمة تهديفية وهي ثاني أعلى حصيلة في تاريخ بعد المكسيكي الذي حقق 49 مساهمة مع لوس أنغلوس إف سي عام 2019.ويعد ميسي أكثر اللاعبين صناعة للأهداف في تاريخ كرة القدم بـ 395 تمريرة حاسمة، كما رفع رصيده من المساهمات التهديفية طوال مسيرته مع منتخب والأندية التي لعب ضمن صفوفها وهي برشلونة الإسباني وباريس الفرنسي وإنتر ميامي الأمريكي إلى 1279 مساهمة تهديفية.ورفع إنتر ميامي رصيده إلى 59 نقطة في المركز الثالث بجدول ترتيب القسم الشرقي في لكرة القدم، بينما توقف رصيد نيو إنغلاند عند 35 نقطة في المركز الـ 11.