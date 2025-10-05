منتخب الصالات يوضح بشأن حادثة وفاة المدرب مارسيلو غالينا

وأوضح في بيان، اليوم الأحد، أن "المدرب غالينا تصرف بشكل فردي وصعد إلى الطابق العلوي من مبنى الصالة، رغم إصدار تعليمات واضحة من قبلي بعدم مغادرة الصالة الرياضية، كونها جزءاً من الجامعي الذي يشهد تواجداً كثيفاً للطلبة والطالبات".وأضاف أنه "رغم التواجد المستمر لمسؤول المنشآت الرياضية، والمسؤول الأمني، ، إلا أن المدرب صعد من دون علم أيٍّ من الملاك إلى الطابق العلوي، وهو طابق محظور التواجد فيه".وأشار عيسى إلى أن "الحادثة تركت أثراً بالغاً في نفوس اللاعبين والملاكين الفني والإداري"، مبيناً أنه "تواصل مع المدرب الأول للمنتخب جواو بوربوسا، ونقل له تعازي رئيس إلى أفراد المنتخب وإلى عائلة الفقيد".وأكد المدير الإداري أن "الجهاز الفني قرر الاستمرار في التحضيرات نظراً لقرب موعد التصفيات، وعدم توفر وقت كافٍ"، مشيراً إلى أن "المنتخب سيجري وحدته التدريبية يوم غدٍ الاثنين في الجيش ضمن البرنامج الإعدادي المعد مسبقاً".