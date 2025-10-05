منتخب الصالات يوضح بشأن حادثة وفاة المدرب مارسيلو غالينا

الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
نشرة أخبار السومرية
من
12:45 PM
الى
01:30 PM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
موقع أمريكي: إدارة ترامب لا تستبعد استخدام القوة ضد فنزويلا
المزيد
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الصفحة الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2025
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
جدول البرامج
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-542897-638952610899416093.jpg
منتخب الصالات يوضح بشأن حادثة وفاة المدرب مارسيلو غالينا
رياضة
2025-10-05 | 07:37
339 شوهد
السومرية نيوز
– رياضة
أكد المدير الإداري للمنتخب الوطني لكرة الصالات،
علي عيسى
، أن الجهاز الفني والإداري للمنتخب يعيش حالة من الحزن العميق إثر الحادث المؤسف الذي
أودى
بحياة المدرب
مارسيلو
غالينا.
وأوضح
عيسى
في بيان، اليوم الأحد، أن "المدرب غالينا تصرف بشكل فردي وصعد إلى الطابق العلوي من مبنى الصالة، رغم إصدار تعليمات واضحة من قبلي بعدم مغادرة الصالة الرياضية، كونها جزءاً من
الحرم
الجامعي الذي يشهد تواجداً كثيفاً للطلبة والطالبات".
وأضاف أنه "رغم التواجد المستمر لمسؤول المنشآت الرياضية،
أحمد جمعة
والمسؤول الأمني،
علي جاسم
، إلا أن المدرب صعد من دون علم أيٍّ من الملاك إلى الطابق العلوي، وهو طابق محظور التواجد فيه".
وأشار عيسى إلى أن "الحادثة تركت أثراً بالغاً في نفوس اللاعبين والملاكين الفني والإداري"، مبيناً أنه "تواصل مع المدرب الأول للمنتخب جواو
كارلوس
بوربوسا، ونقل له تعازي رئيس
الاتحاد العراقي لكرة القدم
عدنان درجال
إلى أفراد المنتخب وإلى عائلة الفقيد".
وأكد المدير الإداري أن "الجهاز الفني قرر الاستمرار في التحضيرات نظراً لقرب موعد التصفيات، وعدم توفر وقت كافٍ"، مشيراً إلى أن "المنتخب سيجري وحدته التدريبية يوم غدٍ الاثنين في
قاعة نادي
الجيش ضمن البرنامج الإعدادي المعد مسبقاً".
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
>>
تابع قناة السومرية على
منصةْX
مقالات ذات صلة
بعد رحيل غالينا.. مدرب منتخب الصالات يجتمع باللاعبين لتحفيزهم قبل تصفيات آسيا
04:36 | 2025-10-05
وفاة مدرب حراس المنتخب الوطني لكرة الصالات في بغداد
14:41 | 2025-10-04
البرازيلي جوآو كارلوس باربوسا مدرباً للمنتخب العراقي لكرة الصالات
05:42 | 2025-08-19
توضيح رسمي بشأن حادثة إصابة شرطي بطلق ناري في مطار بغداد
04:37 | 2025-08-24
منتخب الصالات يوضح
حادثة وفاة المدرب مارسيلو غالينا
الاتحاد العراقي لكرة القدم
الاتحاد العراقي
الاتحاد العراق
السومرية نيوز
اتحاد العراق
عدنان درجال
كرة الصالات
سومرية نيوز
+A
-A
اخترنا لك
محمد صلاح على رأس قائمة منتخب مصر لمواجهتين حاسمتين
09:23 | 2025-10-05
"هاتريك أسيست".. ميسي يتألق بفوز إنتر ميامي على نيو إنغلاند ريفولوشن
05:42 | 2025-10-05
بعد رحيل غالينا.. مدرب منتخب الصالات يجتمع باللاعبين لتحفيزهم قبل تصفيات آسيا
04:36 | 2025-10-05
ريال مدريد يهزم فياريال بثلاثية في الدوري الاسباني
16:59 | 2025-10-04
وفاة مدرب حراس المنتخب الوطني لكرة الصالات في بغداد
14:41 | 2025-10-04
الغاني قدوس يقود توتنهام لفوز مثير
10:21 | 2025-10-04
سومر أف أم مباشرة على الهواء
سومر أف أم مباشرة على الهواء
استمع اليها عبر الانترنت، اينما كنت حول العالم
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
العراق يمنع استيراد 5 منتجات غذائية
محليات
25.17%
08:13 | 2025-10-04
العراق يمنع استيراد 5 منتجات غذائية
08:13 | 2025-10-04
تحذير دولي يخص رواتب الموظفين العراقيين
محليات
24.4%
05:44 | 2025-10-04
تحذير دولي يخص رواتب الموظفين العراقيين
05:44 | 2025-10-04
الدولار يفتتح أسبوعه بارتفاع جديد في الأسواق العراقية
اقتصاد
19.55%
03:50 | 2025-10-04
الدولار يفتتح أسبوعه بارتفاع جديد في الأسواق العراقية
03:50 | 2025-10-04
السومرية تنشر أسعار صرف الدولار مقابل الدينار في الأسواق العراقية
اقتصاد
12.03%
04:32 | 2025-10-05
السومرية تنشر أسعار صرف الدولار مقابل الدينار في الأسواق العراقية
04:32 | 2025-10-05
مكافحة المحتوى المخل بالحياء تتخذ الإجراءات القانونية بحق "علي جمعة النداوي"
محليات
9.76%
14:53 | 2025-10-03
مكافحة المحتوى المخل بالحياء تتخذ الإجراءات القانونية بحق "علي جمعة النداوي"
14:53 | 2025-10-03
قائمة منتخبنا الوطني لخوض التصفيات الأسيوية المقبلة
رياضة
9.09%
12:30 | 2025-10-03
قائمة منتخبنا الوطني لخوض التصفيات الأسيوية المقبلة
12:30 | 2025-10-03
المزيد
استطلاعات
هل تعتقد أن إجراءات السلامة في المباني داخل العراق كافية؟
نعم، لكنها تحتاج متابعة مستمرة
نعم، لكنها تحتاج متابعة مستمرة
لا، السلامة شبه غائبة عن أغلب الأماكن
لا، السلامة شبه غائبة عن أغلب الأماكن
ما عندي اطلاع
ما عندي اطلاع
لازم تكون في رقابة صارمة وعقوبات
لازم تكون في رقابة صارمة وعقوبات
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
فيديوهات
البصرة.. تبادل رفات 118 جندياً عراقياً وإيرانياً من حرب الثمانينيات (فيديو)
06:12 | 2025-10-05
توتر بين القوات الأمنية والمتظاهرين شمال البصرة
18:38 | 2025-10-04
بثاني يوم الحملة ومع حركة رياح بسيطة.. صور المرشحين تزاحم المارة بعد سقوطها
07:25 | 2025-10-04
القبض على مطلق عيارات نارية في منطقة الشعلة (فيديو)
05:25 | 2025-10-04
الدعايات الانتخابية تتجاوز على مرشات المياه.. فيديو يوضح ما حصل بالعامرية
05:23 | 2025-10-04
سفينة عراقية تنقذ هنديا من الموت في المحيط الهندي (فيديو)
05:10 | 2025-10-04
بالفيديو.. لحظة وقوع انفجار وسط أربيل
04:30 | 2025-10-04
أزمة مياه البصرة.. محتجون يقطعون الطريق الرابط مع بغداد
16:41 | 2025-10-03
حريق واسع يلتهم بساتين نخيل شمال البصرة
15:54 | 2025-10-03
بالفيديو.. انتهاء اجتماع السيد الصدر مع نواب الكتلة الصدرية المستقيلين
11:55 | 2025-10-03
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.