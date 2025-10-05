محمد صلاح على رأس قائمة منتخب مصر لمواجهتين حاسمتين

وتقدَّم نجم الإنجليزي، ، قائمة الفراعنة التي تستعد لتحقيق حلم التأهل رسمياً إلى للمرة الرابعة في تاريخ الكرة المصرية.وتواجه مصر جيبوتي بالمغرب في 8 من الشهر الحالي قبل أن تستقبل غينيا بيساو بالقاهرة بعدها بـ4 أيام، إذ يحتاج المصريون لنقطتين فقط من المباراتين لضمان التأهل رسمياً.ويحتل منتخب مصر صدارة ترتيب برصيد 20 نقطة بفارق 5 نقاط عن منتخب بوركينا فاسو صاحب المركز الثاني قبل جولتين على نهاية التصفيات.ويكفي الفراعنة الفوز على جيبوتي التي تتذيل ترتيب المجموعة بنقطة وحيدة لضمان التأهل إلى نهائيات كأس العالم للمرة الرابعة بعد نسخ 1934 في و1990 في إيطاليا أيضاً و2018 في .وشهدت القائمة عودة مدافع ياسر إبراهيم، وجناح بيراميدز مصطفى فتحي، بينما يغيب عنها نجم الإنجليزي عمر مرموش؛ بسبب الإصابة.وجاء في حراسة المرمى: محمد الشناوي (الأهلي)، ومصطفى شوبير (الأهلي)، ومحمد صبحي (الزمالك)، وعبد العزيز البلعوطي (البنك الأهلي)وفي الدفاع: محمد هاني (الأهلي)، وأحمد عيد (المصري)، رامي ربيعة (العين الإماراتي)، وحسام (الزمالك)، وخالد صبحي (المصري)، وياسر إبراهيم (الأهلي)، وعمرو الجزار (البنك الأهلي)، ومحمد حمدي (بيراميدز)، وأحمد نبيل «كوكا» (الأهلي).وفي خط الوسط: مروان عطية (الأهلي)، وحمدي فتحي (الوكرة القطري)، ومهند لاشين (بيراميدز)، وأحمد سيد «زيزو» (الأهلي)، ومحمود حسن "تريزيجيه" (الأهلي).وفي الهجوم: محمد صلاح (ليفربول الإنجليزي)، وإبراهيم عادل (الجزيرة الإماراتي)، ومصطفى فتحي (بيراميدز)، ومصطفى محمد (نانت الفرنسي)، وأسامة فيصل (البنك الأهلي).من جانبه، أعلن حلمي طولان مدرب منتخب مصر الثاني الذي سيشارك في بقطر في (كانون الأول) المقبل التشكيلة التي ستخوض معسكراً إعدادياً بالمغرب يتخلله خوض مباراتين وديتين أمام في 9 من الشهر الحالي، ثم بعدها بـ3 أيام.وشهدت القائمة ضم لاعب وسط سام مرسي للمرة الأولى، بينما غاب عنها لاعب الجزيرة الإماراتي محمد النني وجناح الأهلي حسين الشحات للإصابة.وجاء في حراسة المرمى، أحمد الشناوي (بيراميدز)، وعلي لطفي (زد)، ومحمود جاد (بيراميدز).وفي الدفاع: محمود رزق (مودرن سبورت)، ومحمد (الزمالك)، ومحمود حمدي "الونش" (الزمالك