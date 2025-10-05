برشلونة يخسر أمام اشبيلية برباعية

وسجل هدف التقدم عن طريق مهاجمه المخضرم في الدقيقة 13 من ركلة جزاء، ثم ضاعف روميرو النتيجة بحلول الدقيقة 37.وفي الدقيقة السابعة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول، سجل هدف تقليص الفارق لبرشلونة من صناعة ، ثم أهدر ركلة جزاء في الدقيقة 75.وسجل إشبيلية الهدف الثالث عن طريق أنخيل كارمونا بعد هجمة مرتدة انتهت بكرة إلى كارمونا الذي دخل منطقة الجزاء وسدد كرة أرضية في الشباك في الدقيقة 90.وفي الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع للمباراة، أكمل أكور آدامز رباعية برشلونة بعد هجمة مرتدة انتهت بكرة عرضية من سيدرا حولها آدامز بتسديدة من داخل منطقة الجزاء في الشباك.وبهذه الخسارة، تجمد رصيد برشلونة عند 19 نقطة ليتراجع للمركز الثاني، وبات يتخلف بفارق نقطتين عن المتصدر الجديد غريمه التقليدي ، الذي اعتلى القمة مساء السبت إثر فوزه على بنتيجة 3–1.أما إشبيلية، فقد رفع رصيده إلى 13 نقطة في المركز الرابع.