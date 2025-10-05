روما يتصدر الدوري الإيطالي متقدماً على ميلان

وتقدم في الدقيقة 14 عبر تسديدة قوية من من خارج منطقة الجزاء، لكن تقدم صاحب الأرض لم يدم سوى 8 دقائق؛ إذ أدرك سولي التعادل.ومنح برايان كريستانتي التقدم لروما بضربة رأس في الدقيقة 30.وكاد فيورنتينا أن يتعادل مرتين، لكن التسديدتين اصطدمتا بالقائم، كما أهدر فرصة خطيرة أخرى لإدراك التعادل.أما ، فيمكنه الآن الشعور بالراحة ومتابعة محاولات أقرب منافسيه للحاق به في صدارة الترتيب.ورفع روما رصيده إلى 15 نقطة، متقدماً بفارق 3 نقاط على كل من ، الذي يحل ضيفاً على في وقت لاحق، الأحد، ونابولي، الذي يستضيف جنوة، وإنتر الذي فاز 4 - 1 على كريمونيزي، السبت.ويأتي فيورنتينا في المركز 17 وله 3 نقاط من 6 مباريات.