الجوية يحسم كلاسيكو العراق بفوزه على الزوراء

الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
خط أحمر
من
07:30 PM
الى
08:30 PM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
واشنطن: الحرب على غزة أضرت بالدعم العالمي لإسرائيل
المزيد
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الصفحة الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2025
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
جدول البرامج
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-542943-638952904001884843.jpg
الجوية يحسم كلاسيكو العراق بفوزه على الزوراء
رياضة
2025-10-05 | 15:30
المصدر:
السومرية نيوز
150 شوهد
حسم فريق
القوة الجوية
، مساء الأحد،
كلاسيكو
العراق
بفوزه على نظيره
الزوراء
في
دوري نجوم العراق
لكرة القدم.
وانتهت المباراة التي جرت على
ملعب المدينة الدولي
في
بغداد
بفوز
الصقور
بهدفين نظيفين.
وبهذا الفوز يرفع الجوية رصيده الى تسع نقاط، بينما تجمد رصيد
الزوراء
عند نقطتين.
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
>>
تابع قناة السومرية على
منصةْX
مقالات ذات صلة
التعادل يحسم لقاء الزوراء والكرمة في "نجوم العراق"
15:25 | 2025-09-27
التعادل يحسم ديربي بغداد بين الزوراء والطلبة
15:27 | 2025-09-21
السومرية تنشر التشكيلة الرسمية لكلاسيكو العراق بين الجوية والزوراء
12:42 | 2025-10-05
طقس العراق.. الأنواء الجوية تحسم جدل "الموجة النارية"
17:05 | 2025-07-10
الزوراء
الجوية
ملعب المدينة الدولي
دوري نجوم العراق
القوة الجوية
ملعب المدينة
على الزوراء
كلاسيكو
العراق
+A
-A
اخترنا لك
روما يتصدر الدوري الإيطالي متقدماً على ميلان
12:45 | 2025-10-05
السومرية تنشر التشكيلة الرسمية لكلاسيكو العراق بين الجوية والزوراء
12:42 | 2025-10-05
برشلونة يخسر أمام اشبيلية برباعية
12:20 | 2025-10-05
ميونخ يواصل انتصاراته في الدوري الالماني.. كين "يفجر" الأرقام القياسية
11:54 | 2025-10-05
محمد صلاح على رأس قائمة منتخب مصر لمواجهتين حاسمتين
09:23 | 2025-10-05
منتخب الصالات يوضح بشأن حادثة وفاة المدرب مارسيلو غالينا
07:37 | 2025-10-05
سومر أف أم مباشرة على الهواء
سومر أف أم مباشرة على الهواء
استمع اليها عبر الانترنت، اينما كنت حول العالم
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
العراق يمنع استيراد 5 منتجات غذائية
محليات
28.2%
08:13 | 2025-10-04
العراق يمنع استيراد 5 منتجات غذائية
08:13 | 2025-10-04
تحذير دولي يخص رواتب الموظفين العراقيين
محليات
25.82%
05:44 | 2025-10-04
تحذير دولي يخص رواتب الموظفين العراقيين
05:44 | 2025-10-04
الدولار يفتتح أسبوعه بارتفاع جديد في الأسواق العراقية
اقتصاد
18.09%
03:50 | 2025-10-04
الدولار يفتتح أسبوعه بارتفاع جديد في الأسواق العراقية
03:50 | 2025-10-04
السومرية تنشر أسعار صرف الدولار مقابل الدينار في الأسواق العراقية
اقتصاد
12.16%
04:32 | 2025-10-05
السومرية تنشر أسعار صرف الدولار مقابل الدينار في الأسواق العراقية
04:32 | 2025-10-05
متهم بتهريب النفط وانشاء معامل وهمية يعود للواجهة بشعارات "خدمة المواطنين" و"محاربة الفساد"
سياسة
7.95%
07:10 | 2025-10-04
متهم بتهريب النفط وانشاء معامل وهمية يعود للواجهة بشعارات "خدمة المواطنين" و"محاربة الفساد"
07:10 | 2025-10-04
بداية أسبوع ملتهبة.. أسعار الذهب تحطم الأرقام القياسية في العراق
اقتصاد
7.77%
05:48 | 2025-10-04
بداية أسبوع ملتهبة.. أسعار الذهب تحطم الأرقام القياسية في العراق
05:48 | 2025-10-04
المزيد
استطلاعات
هل تعتقد أن إجراءات السلامة في المباني داخل العراق كافية؟
نعم، لكنها تحتاج متابعة مستمرة
نعم، لكنها تحتاج متابعة مستمرة
لا، السلامة شبه غائبة عن أغلب الأماكن
لا، السلامة شبه غائبة عن أغلب الأماكن
ما عندي اطلاع
ما عندي اطلاع
لازم تكون في رقابة صارمة وعقوبات
لازم تكون في رقابة صارمة وعقوبات
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
فيديوهات
البصرة.. تبادل رفات 118 جندياً عراقياً وإيرانياً من حرب الثمانينيات (فيديو)
06:12 | 2025-10-05
توتر بين القوات الأمنية والمتظاهرين شمال البصرة
18:38 | 2025-10-04
بثاني يوم الحملة ومع حركة رياح بسيطة.. صور المرشحين تزاحم المارة بعد سقوطها
07:25 | 2025-10-04
القبض على مطلق عيارات نارية في منطقة الشعلة (فيديو)
05:25 | 2025-10-04
الدعايات الانتخابية تتجاوز على مرشات المياه.. فيديو يوضح ما حصل بالعامرية
05:23 | 2025-10-04
سفينة عراقية تنقذ هنديا من الموت في المحيط الهندي (فيديو)
05:10 | 2025-10-04
بالفيديو.. لحظة وقوع انفجار وسط أربيل
04:30 | 2025-10-04
أزمة مياه البصرة.. محتجون يقطعون الطريق الرابط مع بغداد
16:41 | 2025-10-03
حريق واسع يلتهم بساتين نخيل شمال البصرة
15:54 | 2025-10-03
بالفيديو.. انتهاء اجتماع السيد الصدر مع نواب الكتلة الصدرية المستقيلين
11:55 | 2025-10-03
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.