رقم صادم.. سعر المنشور الدعائي على حساب الانستغرام لكريستيانو رونالدو

وفقا لتقرير منصة Hopper HQ المتخصصة في تحليلات وسائل التواصل، يتصدر قائمة المشاهير الأعلى دخلا على إنستغرام لعام 2025، حيث يتقاضى ما يقارب 3.23 مليون دولار عن كل منشور دعائي على حسابه الذي يتابعه أكثر من 640 مليون شخص حول العالم.وتشير تقديرات أخرى إلى أن قيمة الإعلان الواحد على حساب "الدون" قد تتراوح بين 1.4 إلى 3.9 مليون دولار، بحسب طبيعة الحملة التجارية والعلامة الراعية، ما يجعله واحدا من أكثر الرياضيين تأثيرا وربحية على مستوى العالم الرقمي.ونشر "الدون" حتى الآن أكثر من 3944 منشورا على حسابه في "إنستغرام"، ما يجعل عائداته الإجمالية من هذه المنصة وحدها "ضخمة وخيالية".ولم يتوقف رونالدو عند ذلك، إذ أطلق مؤخرا قناة رسمية على منصة " "، حصدت حتى الآن أكثر من 50 مليون مشترك، في حين تجاوزت فيديوهاته حاجز 100 مليون مشاهدة.وتقدر أرباح يوتيوب بما يتراوح بين 1200 و6000 دولار لكل مليون مشاهدة، ما يفتح أمامه مصدر دخل إضافيا بملايين الدولارات.بهذه الأرقام، يتفوق رونالدو على أبرز النجوم والمشاهير في الرياضة والفن، ليؤكد أن تأثيره لا يقتصر على الملاعب فحسب، بل يمتد إلى عالم التسويق والإعلانات، حيث تحرص كبريات العلامات التجارية على الاستفادة من شعبيته الطاغية.