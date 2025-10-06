اليوم.. المنتخب العراقي يغادر إلى جدة استعداداً لملحق كأس العالم 2026

وبحسب للعبة، الذي حدّد مواعيد وصول لاعبينا المحترفين للانضمام إلى تشكيلة المنتخب، فقد أوضح أنهم سيصلون تباعاً، حيث من المرجح أن يكون كل من وبشار رسن قد وصلا يوم أمس، بينما يشهد اليوم الاثنين التحاق كل من وريبين سولاقا ومنتظر ماجد وأمير ، ويكتمل وصول بقية المحترفين يوم غد الثلاثاء بقدوم وزيدان إقبال وماركو فرج وإيمار شير وميرخاس دوسكي ويوسف الأمين، لينطلق المعسكر التدريبي المغلق في جدة تحضيراً للمواجهات الحاسمة.ويستهلّ في الملحق بمواجهة منتخب إندونيسيا يوم السبت (11) تشرين الأول الحالي عند الساعة العاشرة والنصف مساءً بتوقيت العراق، على أن يلتقي في المباراة الثانية مع منتخب يوم (14) من الشهر ذاته في التوقيت نفسه.وتقام منافسات الملحق بنظام المجموعتين، حيث يتأهّل متصدّر كل مجموعة مباشرة إلى النهائيات، بينما يخوض صاحبا المركزين الثاني مباراة فاصلة للحصول على نصف مقعد للمنافسة على الملحق العالمي.