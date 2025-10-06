ملعب عالمي في العراق.. مليار و800 مليون دينار تُغيّر وجه فرانسو حريري

وقال مدير لنادي هوليري إن "الأرضية الهولندية التي تم استيرادها ستكتمل نهاية الأسبوع الحالي، وهي مصممة على نسق الملاعب ، بإشراف مهندس هولندي متخصص سبق له الإشراف على مشاريع مماثلة في وإسبانيا"، بحسب الصحيفة الرسمية.وأضاف هوليري أن "ميزانية المحافظة خصصت لهذا المشروع مبلغ (مليار و830 مليون دينار) لضمان تجهيز الملعب وفق أعلى المواصفات، بما يعكس حرص النادي والجهات المعنية على تقديم ملعب يتماشى مع المعايير الدولية".وأعرب عن أمله بأن "يتم استضافة مباراة أربيل والشرطة لحساب المرحلة الخامسة من في ، ما ينعكس إيجاباً على أداء الفريق في الدوري"، موضحاً أن "الجولات الأربع السابقة ليست مقياساً حقيقياً لمستوى الكتيبة الصفراء بعد أن حقق الفريق ثلاث انتصارات وتعادلاً واحداً رغم صعوبة المباريات".