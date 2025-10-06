إصابات برشلونة تقلق الجماهير.. من سيتعافى قبل الكلاسيكو؟



يعيش برشلونة واحدة من أصعب فتراته هذا الموسم بسبب تكدّس الإصابات في صفوف الفريق، حيث تضم قائمة الغائبين ستة لاعبين أساسيين، في وقتٍ حرج يسبق المرتقب أمام .





المدرب يجد نفسه أمام اختبارٍ حقيقي لإدارة الأزمة، بينما يراقب الجهاز الطبي تطورات التعافي أملاً في استعادة بعض العناصر خلال الأسابيع المقبلة.



غافي

بعد محاولات للعلاج دون جراحة، اضطر لاعب الوسط الشاب للخضوع لعملية منظار في الغضروف الداخلي للركبة بنهاية سبتمبر.

فترة غيابه تمتد بين 4 إلى 5 أسابيع، ما يعني أنه سيغيب عن .





تفاقمت إصابته في منطقة الحوض بعد مشاركته مع المنتخب الإسباني، رغم معاناته من آلام سابقة.

عاد لفترة قصيرة أمام ، لكنه تعرض لانتكاسة عقب مواجهة .

يتوقع أن يغيب لمدة 2 إلى 3 أسابيع، مع احتمال ظهوره مجددًا أمام جيرونا استعدادًا للكلاسيكو.



رافينيا

تعرض لإصابة في عضلة الفخذ اليمنى أواخر سبتمبر، وحدد النادي فترة غيابه بـ 3 أسابيع.

خوان غارسيا

أصيب الحارس الشاب في الدقائق الأخيرة من مباراة أوفييدو بتمزق في الغضروف الداخلي للركبة اليمنى، ما استدعى تدخلًا جراحيًا.

سيغيب من 4 إلى 6 أسابيع، ويأمل في التعافي قبل الكلاسيكو في سانتياغو برنابيو.





أصيب في العضلة القابضة للفخذ بالساق اليسرى في نهاية الشهر الماضي، ومدة تعافيه المتوقعة تصل إلى 3 أسابيع.

سيعود غالبًا بعد التوقف الدولي، في مباراة جيرونا ضمن الديربي الكتالوني.



خضع الحارس الألماني لعملية جراحية جديدة في نهاية يوليو لعلاج مشاكله المزمنة في الظهر.



وبعد تسوية بعض الخلافات مع النادي، سُمح له رسميًا بتقديم التقارير الطبية لرابطة ، ما أتاح لبرشلونة تسجيل الحارس خوان غارسيا مؤقتًا.

وتشير التقديرات إلى عودة تير شتيغن في نهاية أو مطلع يناير، بالتالي بعيدًا عن الكلاسيكو.



ومع ذلك، يأمل الجهاز الطبي في استعادة ولامين يامال ورافينيا وربما غارسيا قبل الكلاسيكو، في محاولة لإنقاذ الفريق من أزمة الإصابات التي تهدد توازنه في سباق الليغا.