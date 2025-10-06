Alsumaria Tv
Alsumaria TV
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
واشنطن: الحرب على غزة أضرت بالدعم العالمي لإسرائيل
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الصفحة الرئيسية
جدول البرامج
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

إصابات برشلونة تقلق الجماهير.. من سيتعافى قبل الكلاسيكو؟

رياضة

2025-10-06 | 06:46
إصابات برشلونة تقلق الجماهير.. من سيتعافى قبل الكلاسيكو؟
264 شوهد


السومرية نيوز ـ رياضة

يعيش برشلونة واحدة من أصعب فتراته هذا الموسم بسبب تكدّس الإصابات في صفوف الفريق، حيث تضم قائمة الغائبين ستة لاعبين أساسيين، في وقتٍ حرج يسبق الكلاسيكو المرتقب أمام ريال مدريد.


المدرب هانز فليك يجد نفسه أمام اختبارٍ حقيقي لإدارة الأزمة، بينما يراقب الجهاز الطبي تطورات التعافي أملاً في استعادة بعض العناصر خلال الأسابيع المقبلة.

بابلو غافي
بعد محاولات للعلاج دون جراحة، اضطر لاعب الوسط الشاب للخضوع لعملية منظار في الغضروف الداخلي للركبة بنهاية سبتمبر.
فترة غيابه تمتد بين 4 إلى 5 أسابيع، ما يعني أنه سيغيب عن الكلاسيكو.

لامين يامال
تفاقمت إصابته في منطقة الحوض بعد مشاركته مع المنتخب الإسباني، رغم معاناته من آلام سابقة.
عاد لفترة قصيرة أمام ريال سوسيداد، لكنه تعرض لانتكاسة عقب مواجهة باريس سان جيرمان.
يتوقع أن يغيب لمدة 2 إلى 3 أسابيع، مع احتمال ظهوره مجددًا أمام جيرونا استعدادًا للكلاسيكو.

رافينيا
تعرض لإصابة في عضلة الفخذ اليمنى أواخر سبتمبر، وحدد النادي فترة غيابه بـ 3 أسابيع.
كل تشير إلى جاهزيته بعد التوقف الدولي مباشرة، وربما يعود في لقاء جيرونا.
خوان غارسيا
أصيب الحارس الشاب في الدقائق الأخيرة من مباراة أوفييدو بتمزق في الغضروف الداخلي للركبة اليمنى، ما استدعى تدخلًا جراحيًا.
سيغيب من 4 إلى 6 أسابيع، ويأمل في التعافي قبل الكلاسيكو في سانتياغو برنابيو.

فيرمين لوبيز
أصيب في العضلة القابضة للفخذ بالساق اليسرى في نهاية الشهر الماضي، ومدة تعافيه المتوقعة تصل إلى 3 أسابيع.
سيعود غالبًا بعد التوقف الدولي، في مباراة جيرونا ضمن الديربي الكتالوني.
تير شتيغن
خضع الحارس الألماني لعملية جراحية جديدة في نهاية يوليو لعلاج مشاكله المزمنة في الظهر.

وبعد تسوية بعض الخلافات مع النادي، سُمح له رسميًا بتقديم التقارير الطبية لرابطة الليغا، ما أتاح لبرشلونة تسجيل الحارس خوان غارسيا مؤقتًا.
وتشير التقديرات إلى عودة تير شتيغن في نهاية نوفمبر أو مطلع يناير، بالتالي بعيدًا عن الكلاسيكو.

ومع ذلك، يأمل الجهاز الطبي في استعادة لوبيز ولامين يامال ورافينيا وربما غارسيا قبل الكلاسيكو، في محاولة لإنقاذ الفريق من أزمة الإصابات التي تهدد توازنه في سباق الليغا.
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
>> تابع قناة السومرية على منصةْX
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
السومرية - أخبار العراق
Messenger
print
Alsumaria Tv
اخترنا لك
ريال مدريد يتحرك لإعادة أشرف حكيمي من باريس
07:53 | 2025-10-06
الاتحاد الآسيوي يحدد موعد مواجهة منتخبنا الوطني مع السعودية في الملحق المؤهل لكأس العالم
06:02 | 2025-10-06
ريال مدريد يقترب من خطف صفقة ليفربول الفاشلة
05:26 | 2025-10-06
الاتحاد العراقي يتكفل بمستحقات مدرب الصالات الراحل مارسيلو غالينا
04:56 | 2025-10-06
ملعب عالمي في العراق.. مليار و800 مليون دينار تُغيّر وجه فرانسو حريري
04:50 | 2025-10-06
اليوم.. المنتخب العراقي يغادر إلى جدة استعداداً لملحق كأس العالم 2026
04:45 | 2025-10-06
ايران تكشف خفايا حرب الـ12 يوما: حافلات تطلق المسيرات من &quot;بلد مجاور&quot; وتم قتل عناصرها
24.42%
02:26 | 2025-10-06
ايران تكشف خفايا حرب الـ12 يوما: حافلات تطلق المسيرات من "بلد مجاور" وتم قتل عناصرها
02:26 | 2025-10-06
السومرية تنشر أسعار صرف الدولار مقابل الدينار في الأسواق العراقية
21.79%
04:32 | 2025-10-05
السومرية تنشر أسعار صرف الدولار مقابل الدينار في الأسواق العراقية
04:32 | 2025-10-05
قفزة مسائية بأسعار الدولار في بغداد
16.49%
09:31 | 2025-10-05
قفزة مسائية بأسعار الدولار في بغداد
09:31 | 2025-10-05
أسعار صرف الدولار مقابل الدينار في الأسواق العراقية
14.78%
04:38 | 2025-10-06
أسعار صرف الدولار مقابل الدينار في الأسواق العراقية
04:38 | 2025-10-06
الشرع يلغي أعيادا ويدرج أخرى جديدة في سوريا
11.3%
06:46 | 2025-10-05
الشرع يلغي أعيادا ويدرج أخرى جديدة في سوريا
06:46 | 2025-10-05
قفزة غير مسبوقة بأسعار الذهب في العراق اليوم
11.22%
05:35 | 2025-10-06
قفزة غير مسبوقة بأسعار الذهب في العراق اليوم
05:35 | 2025-10-06
المزيد
نعم، لكنها تحتاج متابعة مستمرة
نعم، لكنها تحتاج متابعة مستمرة
لا، السلامة شبه غائبة عن أغلب الأماكن
لا، السلامة شبه غائبة عن أغلب الأماكن
ما عندي اطلاع
ما عندي اطلاع
لازم تكون في رقابة صارمة وعقوبات
لازم تكون في رقابة صارمة وعقوبات
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.

فيديوهات

الداخلية توضح بشأن مقطع يوثق اعتداء على رجل مرور
Play
الداخلية توضح بشأن مقطع يوثق اعتداء على رجل مرور
08:34 | 2025-10-06
البصرة.. تبادل رفات 118 جندياً عراقياً وإيرانياً من حرب الثمانينيات (فيديو)
Play
البصرة.. تبادل رفات 118 جندياً عراقياً وإيرانياً من حرب الثمانينيات (فيديو)
06:12 | 2025-10-05
توتر بين القوات الأمنية والمتظاهرين شمال البصرة
Play
توتر بين القوات الأمنية والمتظاهرين شمال البصرة
18:38 | 2025-10-04
بثاني يوم الحملة ومع حركة رياح بسيطة.. صور المرشحين تزاحم المارة بعد سقوطها
Play
بثاني يوم الحملة ومع حركة رياح بسيطة.. صور المرشحين تزاحم المارة بعد سقوطها
07:25 | 2025-10-04
القبض على مطلق عيارات نارية في منطقة الشعلة (فيديو)
Play
القبض على مطلق عيارات نارية في منطقة الشعلة (فيديو)
05:25 | 2025-10-04
الدعايات الانتخابية تتجاوز على مرشات المياه.. فيديو يوضح ما حصل بالعامرية
Play
الدعايات الانتخابية تتجاوز على مرشات المياه.. فيديو يوضح ما حصل بالعامرية
05:23 | 2025-10-04
سفينة عراقية تنقذ هنديا من الموت في المحيط الهندي (فيديو)
Play
سفينة عراقية تنقذ هنديا من الموت في المحيط الهندي (فيديو)
05:10 | 2025-10-04
بالفيديو.. لحظة وقوع انفجار وسط أربيل
Play
بالفيديو.. لحظة وقوع انفجار وسط أربيل
04:30 | 2025-10-04
أزمة مياه البصرة.. محتجون يقطعون الطريق الرابط مع بغداد
Play
أزمة مياه البصرة.. محتجون يقطعون الطريق الرابط مع بغداد
16:41 | 2025-10-03
حريق واسع يلتهم بساتين نخيل شمال البصرة
Play
حريق واسع يلتهم بساتين نخيل شمال البصرة
15:54 | 2025-10-03
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Android
Apple
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.