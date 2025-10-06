سرقة جواز سفر هداف تاريخي

وحطم ديباي (31 عاما) الرقم القياسي المسجل باسم عندما أحرز هدفين في فوز هولندا بثلاثة أهداف مقابل هدفين على مضيفتها ليتوانيا، ضمن منافسات المجموعة السابعة في التصفيات، ليرفع رصيده إلى 52 هدفا مع منتخب بلاده.لكنه قد يغيب عن مواجهة مالطا يوم الخميس المقبل، إذ من المتوقع أن يحكم منتخب هولندا قبضته على صدارة المجموعة.في بيان اليوم: "سينضم إلى المعسكر التدريبي للمنتخب الهولندي في وقت لاحق".وأضاف: "أبلغنا اللاعب بسرقة جواز سفره، مما منعه من اللحاق برحلته المقررة من مساء أمس الأحد.. واللاعب يبذل قصارى جهده للسفر إلى هولندا في أقرب وقت ممكن. لذا، من المتوقع أن ينضم إلى صفوف المنتخب قريبا".وأضاف المدرب الهولندي : "هذا أمر مؤسف، بالنسبة لممفيس أولا، وكذلك بالنسبة لنا. من الطبيعي أن نرغب في بدء الاستعدادات الدولية بتشكيلة كاملة.وتابع: "في الوقت نفسه، هناك ظروف خارجة عن إرادتنا. نأمل أن يتمكن من السفر للانضمام إلى المعسكر التدريبي في أقرب وقت ممكن".وسيحل المنتخب الهولندي ضيفا على فنلندا يوم الأحد المقبل. بعدما جمع عشر نقاط من أربع مباريات، متقدما بفارق الأهداف على بولندا، التي لعبت خمس مباريات.