سرقة جواز سفر هداف تاريخي

الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
ناس وناس
من
06:30 PM
الى
07:30 PM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
ترامب: حماس وافقت على أشياء مهمة جداً
المزيد
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الصفحة الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2025
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
جدول البرامج
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-543019-638953701169984914.jpg
سرقة جواز سفر هداف تاريخي
رياضة
2025-10-06 | 13:54
96 شوهد
السومرية نيوز
– رياضة
اعلن
الاتحاد الهولندي لكرة القدم
، إن
ممفيس ديباي
، الهداف التاريخي للمنتخب، سيتأخر في الانضمام إلى المعسكر التدريبي استعدادا لمباراتين في تصفيات
كأس العالم
لكرة القدم، بعدما قال إن "جواز سفره سُرق في
البرازيل
حيث يلعب في صفوف نادي كورينثيانز".
وحطم ديباي (31 عاما) الرقم القياسي المسجل باسم
روبن فان بيرسي
عندما أحرز هدفين في فوز هولندا بثلاثة أهداف مقابل هدفين على مضيفتها ليتوانيا، ضمن منافسات المجموعة السابعة في التصفيات، ليرفع رصيده إلى 52 هدفا مع منتخب بلاده.
لكنه قد يغيب عن مواجهة مالطا يوم الخميس المقبل، إذ من المتوقع أن يحكم منتخب هولندا قبضته على صدارة المجموعة.
وقال الاتحاد
في بيان اليوم: "سينضم
ممفيس ديباي
إلى المعسكر التدريبي للمنتخب الهولندي في وقت لاحق".
وأضاف: "أبلغنا اللاعب بسرقة جواز سفره، مما منعه من اللحاق برحلته المقررة من
البرازيل
مساء أمس الأحد.. واللاعب يبذل قصارى جهده للسفر إلى هولندا في أقرب وقت ممكن. لذا، من المتوقع أن ينضم إلى صفوف المنتخب قريبا".
وأضاف المدرب الهولندي
رونالد كومان
: "هذا أمر مؤسف، بالنسبة لممفيس أولا، وكذلك بالنسبة لنا. من الطبيعي أن نرغب في بدء الاستعدادات الدولية بتشكيلة كاملة.
وتابع: "في الوقت نفسه، هناك ظروف خارجة عن إرادتنا. نأمل أن يتمكن من السفر للانضمام إلى المعسكر التدريبي في أقرب وقت ممكن".
وسيحل المنتخب الهولندي ضيفا على فنلندا يوم الأحد المقبل. بعدما جمع عشر نقاط من أربع مباريات، متقدما بفارق الأهداف على بولندا، التي لعبت خمس مباريات.
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
>>
تابع قناة السومرية على
منصةْX
مقالات ذات صلة
اعتقال شخص بحوزته 35 جواز سفر شمالي بغداد
02:11 | 2025-07-30
هداف الكالتشيو ينتقل إلى دوري عربي
15:07 | 2025-07-21
عن عمر ناهز 81 عاماً.. وفاة الهداف التاريخي لمنتخب اليابان كونيشيغي كاماموتو
06:02 | 2025-08-11
ورطة كبيرة تضرب لامين يامال في تركيا بعد فقدان جواز سفره
03:07 | 2025-09-08
لاعب
جواز
الاتحاد الهولندي لكرة القدم
الاتحاد الهولندي
روبن فان بيرسي
السومرية نيوز
رونالد كومان
وقال الاتحاد
ممفيس ديباي
سومرية نيوز
+A
-A
اخترنا لك
الزوراء ينهي التعاقد مع المدرب عبد الغني شهد
16:15 | 2025-10-06
برشلونة يواجه فياريال في ميامي وميلان يلاقي كومو بأستراليا
15:25 | 2025-10-06
هالاند يتحدث عن سباق الحذاء الذهبي: لا تنسوا مبابي
14:05 | 2025-10-06
ريال مدريد يخشى خسارة نجومه
13:07 | 2025-10-06
ريال مدريد يتحرك لإعادة أشرف حكيمي من باريس
07:53 | 2025-10-06
إصابات برشلونة تقلق الجماهير.. من سيتعافى قبل الكلاسيكو؟
06:46 | 2025-10-06
سومر أف أم مباشرة على الهواء
سومر أف أم مباشرة على الهواء
استمع اليها عبر الانترنت، اينما كنت حول العالم
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
ايران تكشف خفايا حرب الـ12 يوما: حافلات تطلق المسيرات من "بلد مجاور" وتم قتل عناصرها
أمن
23.71%
02:26 | 2025-10-06
ايران تكشف خفايا حرب الـ12 يوما: حافلات تطلق المسيرات من "بلد مجاور" وتم قتل عناصرها
02:26 | 2025-10-06
السومرية تنشر أسعار صرف الدولار مقابل الدينار في الأسواق العراقية
اقتصاد
21.61%
04:32 | 2025-10-05
السومرية تنشر أسعار صرف الدولار مقابل الدينار في الأسواق العراقية
04:32 | 2025-10-05
قفزة مسائية بأسعار الدولار في بغداد
اقتصاد
16.09%
09:31 | 2025-10-05
قفزة مسائية بأسعار الدولار في بغداد
09:31 | 2025-10-05
أسعار صرف الدولار مقابل الدينار في الأسواق العراقية
اقتصاد
15.28%
04:38 | 2025-10-06
أسعار صرف الدولار مقابل الدينار في الأسواق العراقية
04:38 | 2025-10-06
ارتفاع جديد يطرأ على اسعار الدولار
اقتصاد
12.05%
10:20 | 2025-10-06
ارتفاع جديد يطرأ على اسعار الدولار
10:20 | 2025-10-06
قفزة غير مسبوقة بأسعار الذهب في العراق اليوم
اقتصاد
11.26%
05:35 | 2025-10-06
قفزة غير مسبوقة بأسعار الذهب في العراق اليوم
05:35 | 2025-10-06
المزيد
استطلاعات
هل تعتقد أن إجراءات السلامة في المباني داخل العراق كافية؟
نعم، لكنها تحتاج متابعة مستمرة
نعم، لكنها تحتاج متابعة مستمرة
لا، السلامة شبه غائبة عن أغلب الأماكن
لا، السلامة شبه غائبة عن أغلب الأماكن
ما عندي اطلاع
ما عندي اطلاع
لازم تكون في رقابة صارمة وعقوبات
لازم تكون في رقابة صارمة وعقوبات
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
فيديوهات
عاصفة ترابية قوية تجتاح كركوك (فيديو)
11:17 | 2025-10-06
الداخلية توضح بشأن مقطع يوثق اعتداء على رجل مرور
08:34 | 2025-10-06
البصرة.. تبادل رفات 118 جندياً عراقياً وإيرانياً من حرب الثمانينيات (فيديو)
06:12 | 2025-10-05
توتر بين القوات الأمنية والمتظاهرين شمال البصرة
18:38 | 2025-10-04
بثاني يوم الحملة ومع حركة رياح بسيطة.. صور المرشحين تزاحم المارة بعد سقوطها
07:25 | 2025-10-04
القبض على مطلق عيارات نارية في منطقة الشعلة (فيديو)
05:25 | 2025-10-04
الدعايات الانتخابية تتجاوز على مرشات المياه.. فيديو يوضح ما حصل بالعامرية
05:23 | 2025-10-04
سفينة عراقية تنقذ هنديا من الموت في المحيط الهندي (فيديو)
05:10 | 2025-10-04
بالفيديو.. لحظة وقوع انفجار وسط أربيل
04:30 | 2025-10-04
أزمة مياه البصرة.. محتجون يقطعون الطريق الرابط مع بغداد
16:41 | 2025-10-03
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.