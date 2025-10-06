هالاند يتحدث عن سباق الحذاء الذهبي: لا تنسوا مبابي

الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
ناس وناس
من
06:30 PM
الى
07:30 PM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
ترامب: حماس وافقت على أشياء مهمة جداً
المزيد
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الصفحة الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2025
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
جدول البرامج
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-543020-638953709077472141.jpg
هالاند يتحدث عن سباق الحذاء الذهبي: لا تنسوا مبابي
رياضة
2025-10-06 | 14:05
المصدر:
روسيا اليوم
45 شوهد
كشف النجم النرويجي
إيرلينغ هالاند
مهاجم فريق
مانشستر سيتي
أن الفرنسي
كليان مبابي
مهاجم
ريال مدريد
يعتبر أحد أبرز منافسيه في الصراع على
جائزة الحذاء الذهبي
لأفضل مهاجم في أوروبا.
وسجل
هالاند
هدف الفوز الوحيد لفريقه
مانشستر سيتي
في شباك مضيفه برينتفورد (1-0) في المباراة التي جمعتهما مساء أمس الأحد، ضمن
الدوري الإنجليزي الممتاز
لكرة القدم، ليواصل انطلاقته القوية في الموسم الجديد.
وأحرز المهاجم النرويجي تسعة أهداف في أول سبع مباريات له في الدوري الإنجليزي الممتاز، ليتصدر سباق الحذاء الذهبي "للبريمير ليغ" بفارق ثلاثة أهداف عن أقرب ملاحقيه الغاني أنطوان سيمينيو مهاجم فريق بورنموث، ساعيا للفوز بالجائزة للمرة الثالثة في أربعة مواسم.
وعقب فوز
مانشستر
سيتي على برينتفورد في ملعب "جيتك كوميونيتي"، سُئل هالاند في مقابلة مع شبكة
bbc sport
عن منافسته مع النجم الإنجليزي
هاري كين مهاجم
بايرن ميونخ
، على الحذاء الذهبي الأوروبي، ليبادر بالتذكير سريعا بأن
كيليان مبابي
أيضا ضمن المنافسة.
وقال هالاند: "لا تنسوا
كيليان
مبابي أيضا، لقد بدأ الموسم بشكل رائع. كلاهما، كين ومبابي، يقدمان أداء مذهلا، لذا عليّ أن أحاول مجاراة مستواهما".
وتمنح
جائزة الحذاء الذهبي الأوروبي
للاعب الذي يسجل أكبر عدد من الأهداف في بطولات
الدوريات الأوروبية
خلال موسم واحد.
ويتصدر
هاري كين
الترتيب حتى الآن هذا الموسم، برصيد 11 هدفا في 6 مباريات في
الدوري الألماني
مع
بايرن
ميونخ
.
وتساوى هالاند مع مبابي برصيد تسعة أهداف لكل منهما، بفارق هدفين خلف هاري كين النجم السابق لفريق
توتنهام
الإنجليزي.
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
>>
تابع قناة السومرية على
منصةْX
مقالات ذات صلة
رونالدو يتسلم جائزة الحذاء الذهبي
17:20 | 2025-09-14
مبابي يتحدث عن اللاعب "الأحق" بالكرة الذهبية
15:01 | 2025-09-07
مدرب برشلونة يتحدث عن احتمال فوز يامال بالكرة الذهبية
17:40 | 2025-09-20
السباق نحو الكرة الذهبية.. ماذا يكسب الفائز
16:55 | 2025-09-21
هالاند
مبابي
جائزة الحذاء الذهبي الأوروبي
الدوري الإنجليزي الممتاز
جائزة الحذاء الذهبي
الدوريات الأوروبية
الدوري الألماني
إيرلينغ هالاند
هاري كين مهاجم
بطولات الدوري
+A
-A
اخترنا لك
الزوراء ينهي التعاقد مع المدرب عبد الغني شهد
16:15 | 2025-10-06
برشلونة يواجه فياريال في ميامي وميلان يلاقي كومو بأستراليا
15:25 | 2025-10-06
سرقة جواز سفر هداف تاريخي
13:54 | 2025-10-06
ريال مدريد يخشى خسارة نجومه
13:07 | 2025-10-06
ريال مدريد يتحرك لإعادة أشرف حكيمي من باريس
07:53 | 2025-10-06
إصابات برشلونة تقلق الجماهير.. من سيتعافى قبل الكلاسيكو؟
06:46 | 2025-10-06
سومر أف أم مباشرة على الهواء
سومر أف أم مباشرة على الهواء
استمع اليها عبر الانترنت، اينما كنت حول العالم
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
ايران تكشف خفايا حرب الـ12 يوما: حافلات تطلق المسيرات من "بلد مجاور" وتم قتل عناصرها
أمن
23.71%
02:26 | 2025-10-06
ايران تكشف خفايا حرب الـ12 يوما: حافلات تطلق المسيرات من "بلد مجاور" وتم قتل عناصرها
02:26 | 2025-10-06
السومرية تنشر أسعار صرف الدولار مقابل الدينار في الأسواق العراقية
اقتصاد
21.61%
04:32 | 2025-10-05
السومرية تنشر أسعار صرف الدولار مقابل الدينار في الأسواق العراقية
04:32 | 2025-10-05
قفزة مسائية بأسعار الدولار في بغداد
اقتصاد
16.09%
09:31 | 2025-10-05
قفزة مسائية بأسعار الدولار في بغداد
09:31 | 2025-10-05
أسعار صرف الدولار مقابل الدينار في الأسواق العراقية
اقتصاد
15.28%
04:38 | 2025-10-06
أسعار صرف الدولار مقابل الدينار في الأسواق العراقية
04:38 | 2025-10-06
ارتفاع جديد يطرأ على اسعار الدولار
اقتصاد
12.05%
10:20 | 2025-10-06
ارتفاع جديد يطرأ على اسعار الدولار
10:20 | 2025-10-06
قفزة غير مسبوقة بأسعار الذهب في العراق اليوم
اقتصاد
11.26%
05:35 | 2025-10-06
قفزة غير مسبوقة بأسعار الذهب في العراق اليوم
05:35 | 2025-10-06
المزيد
استطلاعات
هل تعتقد أن إجراءات السلامة في المباني داخل العراق كافية؟
نعم، لكنها تحتاج متابعة مستمرة
نعم، لكنها تحتاج متابعة مستمرة
لا، السلامة شبه غائبة عن أغلب الأماكن
لا، السلامة شبه غائبة عن أغلب الأماكن
ما عندي اطلاع
ما عندي اطلاع
لازم تكون في رقابة صارمة وعقوبات
لازم تكون في رقابة صارمة وعقوبات
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
فيديوهات
عاصفة ترابية قوية تجتاح كركوك (فيديو)
11:17 | 2025-10-06
الداخلية توضح بشأن مقطع يوثق اعتداء على رجل مرور
08:34 | 2025-10-06
البصرة.. تبادل رفات 118 جندياً عراقياً وإيرانياً من حرب الثمانينيات (فيديو)
06:12 | 2025-10-05
توتر بين القوات الأمنية والمتظاهرين شمال البصرة
18:38 | 2025-10-04
بثاني يوم الحملة ومع حركة رياح بسيطة.. صور المرشحين تزاحم المارة بعد سقوطها
07:25 | 2025-10-04
القبض على مطلق عيارات نارية في منطقة الشعلة (فيديو)
05:25 | 2025-10-04
الدعايات الانتخابية تتجاوز على مرشات المياه.. فيديو يوضح ما حصل بالعامرية
05:23 | 2025-10-04
سفينة عراقية تنقذ هنديا من الموت في المحيط الهندي (فيديو)
05:10 | 2025-10-04
بالفيديو.. لحظة وقوع انفجار وسط أربيل
04:30 | 2025-10-04
أزمة مياه البصرة.. محتجون يقطعون الطريق الرابط مع بغداد
16:41 | 2025-10-03
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.