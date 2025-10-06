هالاند يتحدث عن سباق الحذاء الذهبي: لا تنسوا مبابي

وسجل هدف الفوز الوحيد لفريقه في شباك مضيفه برينتفورد (1-0) في المباراة التي جمعتهما مساء أمس الأحد، ضمن لكرة القدم، ليواصل انطلاقته القوية في الموسم الجديد.وأحرز المهاجم النرويجي تسعة أهداف في أول سبع مباريات له في الدوري الإنجليزي الممتاز، ليتصدر سباق الحذاء الذهبي "للبريمير ليغ" بفارق ثلاثة أهداف عن أقرب ملاحقيه الغاني أنطوان سيمينيو مهاجم فريق بورنموث، ساعيا للفوز بالجائزة للمرة الثالثة في أربعة مواسم.وعقب فوز سيتي على برينتفورد في ملعب "جيتك كوميونيتي"، سُئل هالاند في مقابلة مع شبكة عن منافسته مع النجم الإنجليزي ، على الحذاء الذهبي الأوروبي، ليبادر بالتذكير سريعا بأن أيضا ضمن المنافسة.وقال هالاند: "لا تنسوا مبابي أيضا، لقد بدأ الموسم بشكل رائع. كلاهما، كين ومبابي، يقدمان أداء مذهلا، لذا عليّ أن أحاول مجاراة مستواهما".وتمنح للاعب الذي يسجل أكبر عدد من الأهداف في بطولات خلال موسم واحد.ويتصدر الترتيب حتى الآن هذا الموسم، برصيد 11 هدفا في 6 مباريات في مع .وتساوى هالاند مع مبابي برصيد تسعة أهداف لكل منهما، بفارق هدفين خلف هاري كين النجم السابق لفريق الإنجليزي.