برشلونة يواجه فياريال في ميامي وميلان يلاقي كومو بأستراليا

وتضم المباراتان المعنيتان فريقي برشلونة أمام بالدوري الإسباني، وستقام في ، في أواخر كانون الأول المقبل، وميلان ضد كومو في ، وستقام في بأستراليا، في أوائل شباط المقبل.واختار إقامة المباراة التي كانت مقررة على خارج ، حيث تزامن توقيتها مع استعدادات المدينة لاستضافة حفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية الشتوية المقرر في السادس من شباط.وتسعى "لا ليجا" لتحقيق رؤيتها لإقامة مباريات عبر الأطلسي منذ ما يقرب من عقد من الزمان، على خطى ودوري كرة الأمريكي للمحترفين لفتح أسواق جديدة بعد محاولات أخرى سابقة باءت بالفشل.وقال "يويفا" في بيان له: "وافقت على هذه الخطوة على مضض وبصورة استثنائية"، مؤكدًا: "الإطار التنظيمي للاتحاد الدولي للعبة لا يزال قيد المراجعة، ويفتقر إلى الوضوح والتفاصيل الكافية".وشدد يويفا: "لا زلنا نعارض من حيث المبدأ إقامة مباريات الدوري المحلي في غير البلد الأصلي".