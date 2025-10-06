الزوراء ينهي التعاقد مع المدرب عبد الغني شهد

أعلنت الهيئة الإدارية لنادي ، الاثنين، عن انهاء التعاقد مع المدرب بالتراضي.

وجاء في بيان للنادي، "تعلن الهيئة الإدارية لنادي عن فك الارتباط بالمدرب بالتراضي، بعد اتفاق ودي بين الطرفين يقضي بإنهاء التعاقد بصورة ودية".

وقدمت وفق البيان "شكرها وامتنانها الكبيرين للمدرب عبد الغني شهد والجهاز الفني المساعد على ما قدموه من جهود طيبة خلال فترة عملهم مع الفريق"، مثمنة في ذات الوقت إخلاصهم وتفانيهم في أداء مهامهم.

وأكدت الهيئة الإدارية أنها "باشرت فعلياً بإجراءات اختيار كادر فني جديد لقيادة الفريق في المرحلة المقبلة، على أن يتم الإعلان عن المدرب الجديد خلال اليومين المقبلين استعداداً للاستحقاقات المقبلة".