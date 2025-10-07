مباحثات "اتفاق غزة" تسير بشكل إيجابي وتستأنف الثلاثاء

وبحسب سكاي نيوز عربية، أوضح أحد المصدرين أن المباحثات كانت إيجابية الليلة الماضية، مضيفا أن أول جولة استمرت لأربع ساعات.وأشار المصدر الى أن "المباحثات غير المباشرة ستستأنف ظهر اليوم في ".وكانت وسائل إعلام مصرية أفادت، اليوم الثلاثاء، بأن المباحثات بشأن في شرم الشيخ مستمرة وسط أجواء إيجابية، وأكدت أن اللقاءات ستستمر في وقت لاحق اليوم بين الوسطاء وحمـاس.يأتي هذا فيما أكّد الرئيس الأميركي الإثنين أنّ حماس "وافقت على أمور مهمّة للغاية"، وعبر عن ثقته من إمكانية تنفيذ خطته للسلام في غزة قريبا.كما أعرب عن تفاؤله بفرص التوصّل إلى اتفاق بين وحماس مع بدء وفديهما محادثات غير مباشرة في تهدف لإنهاء الحرب وذلك بموجب خطّته المكوّنة من 20 بندا.وقال "أعتقد أنّنا سنتوصّل إلى اتّفاق. من الصعب عليّ قول ذلك في حين أنهم منذ سنوات وسنوات يحاولون التوصّل إلى اتفاق".