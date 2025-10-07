مدير نادي جوا: لو أراد رونالدو شراء نادينا لفعل ذلك في 5 دقائق

ونفى الرئيس التنفيذي للنادي رافي بوسكور، الأخبار المتداولة حول تأكد مشاركة في اللقاء، موضحا أن النصر طلب تأشيرات دخول لكامل أفراد بعثته – بمن فيهم رونالدو – وهو إجراء روتيني لا يعني بالضرورة حضوره.وكشف بوسكور عن "اهتمام غير مسبوق من شركات دولية مستعدة لتوقيع عقود رعاية وإعلانات ضخمة إذا شارك رونالدو"، معتبرا أن "المباراة قد تصبح الأكبر في تاريخ كرة القدم بحضور النجم ".وحول ما أثير عن تقديم جوا "مبالغ مالية" لضمان حضور رونالدو، نفى بوسكور الأمر بشكل قاطع، مؤكدا: "لم ولن نقدم عرضا من هذا النوع.. نحن ناد صغير، وبصراحة لو أراد رونالدو شراء نادينا لفعل ذلك في خمس دقائق"".ويتصدر النصر المجموعة بـ6 نقاط من مباراتين، يليه العراقي بـ 3 نقاط، وثالثا استقلال دوشنبه الإيراني بـ 3 نقاط، فيما يحل جوا في المركز الأخير دون نقاط بعد خسارتين متتاليتين (0-2).ورغم بلوغه 40 عاما، ما زال رونالدو يقدم مستويات مذهلة مع النصر، حيث سجل 98 هدفا و20 تمريرة حاسمة في 111 مباراة، حقق لقب هداف 2023-2024 بـ35 هدفا (رقم قياسي)، إضافة لتتويجه هداف الموسم الماضي بـ25 هدفا، ورفع مع الفريق العربية 2023.