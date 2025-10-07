"فيفا" يحدد شرط إيقاف إسرائيل عن البطولات الدولية

وصرح نيكيمباييف لموقع Metaratings بأن "موقف الاتحاد من مسألة إيقاف عن المشاركة في البطولات يعتمد بالدرجة الأولى على ، كونها الحليف الرئيسي، بل والوحيد تقريبا، لإسرائيل".وأوضح نيكيمباييف أن "رئيس ، يسعى للحفاظ على علاقات ودية مع الرئيس الأمريكي "، وهو ما يجعل قرارات الاتحاد مرتبطة بشكل كبير بالموقف الأمريكي، قائلا: "إسرائيل تجاوزت كل الحدود. من المؤسف أن السياسة تتحكم في كرة القدم، لكننا اعتدنا على ذلك. إنفانتينو يحاول أن يبقى على علاقة جيدة مع ، ولهذا يتماشى الفيفا مع الموقف الأمريكي".وكان خبراء من وجهوا، في 23 أيلول ، رسالة إلى "يويفا" والفيفا، طالبوا فيها بإيقاف إسرائيل عن المنافسات الدولية، مبررين ذلك بما وصفوه بـ"استمرار الإبادة الجماعية في الأراضي الفلسطينية".كما أرسل 47 رياضيا، معظمهم من لاعبي كرة القدم، خطابا آخر إلى اليويفا، دعوا فيه إلى إبعاد الأندية والمنتخبات الإسرائيلية عن جميع البطولات الدولية.وكان الفيفا رفض في وقت سابق جميع المقترحات لاستبعاد إسرائيل من البطولات الدولية، حيث صرح رئيس الاتحاد إنفانتينو بدوره، بأن "الفيفا لا يمكنه التدخل في القضايا الجيوسياسية".يذكر أن الفيفا واليويفا كانا قررا في عام 2022 استبعاد من جميع المسابقات الدولية، عقب اندلاع الأحداث العسكرية في أوكرانيا.