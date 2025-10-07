هاري كاين يكشف موقفه من البقاء في البايرن

ويتألق كاين في صفوف مع بداية الموسم الجديد، حيث سجل 18 هدفا، منها 11 في الدوري، في 10 مباريات في مختلف المسابقات.ويرتبط المهاجم البالغ 32 عاما والذي سجل 103 أهداف في 106 مباريات مع منذ انتقاله إليه قادما من ، بعقد حتى عام 2027، وهو مستعد للتفاوض على تمديده.أكد مهاجم الالماني لكرة القدم الانكليزي أنه يفكر في تمديد عقده مع عملاق بافاريا بعدما شعر أن رغبته في العودة إلى الدوري الإنكليزي الممتاز قد خفتت.ويتألق كاين في صفوف بطل ألمانيا مع بداية الموسم الجديد، حيث سجل 18 هدفا، منها 11 في الدوري، في 10 مباريات في مختلف المسابقات.ويرتبط المهاجم البالغ 32 عاما والذي سجل 103 أهداف في 106 مباريات مع بايرن منذ انتقاله إليه قادما من توتنهام، بعقد حتى عام 2027، وهو مستعد للتفاوض على تمديده.قال كاين الذي انضم إلى منتخب "الأسود الثلاثة" استعدادا لمواجهة وديا، ثم لاتفيا ضمن الجولة الثامنة من تصفيات مونديال 2026 "بالنسبة للبقاء لفترة أطول، أرى ذلك بالتأكيد".وأضاف "لقد تحدثت بصراحة قبل أسبوعين عن أنني لم أجرِ أي محادثات مع بايرن ميونيخ بعد، ولكن إذا طُرحت، فسأكون مستعدا للتحدث بصراحة. من الواضح أن الأمر يعتمد على كيفية سير الأمور في العام المقبل وما نحققه معا. في الوقت الحالي، أقول إننا نعيش لحظة رائعة، ولا أفكر في أي شيء آخر".عندما غادر كاين توتنهام عام 2023، توقع البعض أن يعود إلى بلاده سعيا لتحطيم الرقم القياسي لهدافي الدوري، حيث ما زال يحتاج إلى 48 هدفا فقط لتجاوز رقم البالغ 260 هدفاً.لم يخفِ الدنماركي مدرب توتنهام رغبته بعودة الهداف التاريخي للنادي إلى شمال ، علما أن تقارير صحافية أشارت إلى أن عقده مع بايرن يتضمن شرطا جزائيا بقيمة 66 مليون دولار.وتابع كاين "لا أعرف بشأن الدوري الإنكليزي الممتاز. لو سألتني عندما رحلت إلى بايرن، لقلت بالتأكيد إني سأعود".وأردف "بعد عامين من اللعب هناك، ربما أقول إن الرغبة قد خفتت قليلا، لكني لن أقول إني لن أعود أبدا".