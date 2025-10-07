فينيسيوس يتوج بجائزة جديدة مع ريال مدريد

واستضاف ملعب "سانتياغو برنابيو" مباراة وفياريال في إطار منافسات الجولة الثامنة من والتي انتهت بفوز رجال ألونسو بثلاثية مقابل هدف.وتألق في المباراة واستطاع أن يقود نحو تحقيق انتصار مميز جعله في صدارة بعد أن سجل هدفين في المباراة الأول من مهارة فردية رائعة والثاني من ركلة جزاء نجح في إحرازها.وتوج جونيور بجائزة أفضل لاعب في الجولة الثامنة لبطولة الدوري الإسباني بعد الأداء المميز الذي قدمه.يذكر أن المفاوضات مع إدارة ريال مدريد كانت قد توقفت في ظل تراجع مستوى فينيسيوس جونيور في الموسم الماضي وهو ما فتح باب الشائعات عن رغبة الفريق في بيعه بمبلغ كبير لأحد أندية .