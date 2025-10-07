كين ومبابي وهالاند يتصارعون على "الذهب".. من منهم الأقرب؟

ويقدم وكيليان مبابي وإيرلينغ أداءً خارقاً منذ انطلاق الموسم، ليشتعل صراع شرس بينهم على الأكثر مساهمة في الأهداف بالدوريات الأوروبية الخمس الكبرى للموسم الحالي 2025-2026.ويتصدر كين المشهد بـ14 مساهمة تهديفية مع في ، حيث أحرز 11 هدفاً وقدم 3 تمريرات حاسمة، بعد 6 جولات فقط بالبوندسليغا.فيما واصل مبابي تألقه مع بإجمالي 11 مساهمة في (9 أهداف وتمريرتان حاسمتان)، ليحتل المركز الثاني خلف كين.أما هالاند في ، فقد أسهم في 10 أهداف بقميص ، حيث سجل 9 أهداف وقدم تمريرة حاسمة.والمثير أن كين ومبابي يقودان وريال في صدارة الترتيب بالبوندسليغا والليغا، فيما يحتل سيتي المركز الخامس في البريميرليغ.