كين ومبابي وهالاند يتصارعون على "الذهب".. من منهم الأقرب؟

Alsumaria Tv
Alsumaria TV
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
بينها العراق.. حسابات تأهل 22 منتخبًا لكأس العالم في أكتوبر
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الصفحة الرئيسية
جدول البرامج
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

كين ومبابي وهالاند يتصارعون على "الذهب".. من منهم الأقرب؟

رياضة

2025-10-07 | 10:14
كين ومبابي وهالاند يتصارعون على &quot;الذهب&quot;.. من منهم الأقرب؟
57 شوهد

يشتعل صراع خاص بين الإنجليزي هاري كين مهاجم بايرن ميونخ والفرنسي كيليان مبابي نجم ريال مدريد والنرويجي إيرلينغ هالاند مهاجم مانشستر سيتي.

ويقدم هاري كين وكيليان مبابي وإيرلينغ هالاند أداءً خارقاً منذ انطلاق الموسم، ليشتعل صراع شرس بينهم على الأكثر مساهمة في الأهداف بالدوريات الأوروبية الخمس الكبرى للموسم الحالي 2025-2026.
ويتصدر كين المشهد بـ14 مساهمة تهديفية مع بايرن ميونخ في الدوري الألماني، حيث أحرز 11 هدفاً وقدم 3 تمريرات حاسمة، بعد 6 جولات فقط بالبوندسليغا.
فيما واصل مبابي تألقه مع ريال مدريد بإجمالي 11 مساهمة في الدوري الإسباني (9 أهداف وتمريرتان حاسمتان)، ليحتل المركز الثاني خلف كين.
أما هالاند في الدوري الإنجليزي الممتاز، فقد أسهم في 10 أهداف بقميص مانشستر سيتي، حيث سجل 9 أهداف وقدم تمريرة حاسمة.
والمثير أن كين ومبابي يقودان بايرن ميونخ وريال مدريد في صدارة الترتيب بالبوندسليغا والليغا، فيما يحتل مانشستر سيتي المركز الخامس في البريميرليغ.
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
>> تابع قناة السومرية على منصةْX
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
السومرية - أخبار العراق
Messenger
print
Alsumaria Tv
اخترنا لك
بينها العراق.. حسابات تأهل 22 منتخبًا لكأس العالم في أكتوبر
13:27 | 2025-10-07
فينيسيوس يتوج بجائزة جديدة مع ريال مدريد
08:11 | 2025-10-07
هاري كاين يكشف موقفه من البقاء في البايرن
06:39 | 2025-10-07
"فيفا" يحدد شرط إيقاف إسرائيل عن البطولات الدولية
06:20 | 2025-10-07
مدير نادي جوا: لو أراد رونالدو شراء نادينا لفعل ذلك في 5 دقائق
04:46 | 2025-10-07
مباحثات "اتفاق غزة" تسير بشكل إيجابي وتستأنف الثلاثاء
03:27 | 2025-10-07
ايران تكشف خفايا حرب الـ12 يوما: حافلات تطلق المسيرات من &quot;بلد مجاور&quot; وتم قتل عناصرها
21.53%
02:26 | 2025-10-06
ايران تكشف خفايا حرب الـ12 يوما: حافلات تطلق المسيرات من "بلد مجاور" وتم قتل عناصرها
02:26 | 2025-10-06
ضجة بمواقع التواصل منذ الفجر.. مسلحون يغتالون موظفة حقوقية في واسط
17.33%
01:30 | 2025-10-07
ضجة بمواقع التواصل منذ الفجر.. مسلحون يغتالون موظفة حقوقية في واسط
01:30 | 2025-10-07
أسعار صرف الدولار مقابل الدينار في الأسواق العراقية
17.2%
04:38 | 2025-10-06
أسعار صرف الدولار مقابل الدينار في الأسواق العراقية
04:38 | 2025-10-06
المرور: بالإمكان تحويل السيارات وإصدار إجازة السوق عبر الهاتف
15.67%
10:15 | 2025-10-06
المرور: بالإمكان تحويل السيارات وإصدار إجازة السوق عبر الهاتف
10:15 | 2025-10-06
حسم الجدل بشأن حظر التجوال في العراق
14.13%
12:05 | 2025-10-06
حسم الجدل بشأن حظر التجوال في العراق
12:05 | 2025-10-06
ارتفاع جديد يطرأ على اسعار الدولار
14.13%
10:20 | 2025-10-06
ارتفاع جديد يطرأ على اسعار الدولار
10:20 | 2025-10-06
المزيد
نعم، لكنها تحتاج متابعة مستمرة
نعم، لكنها تحتاج متابعة مستمرة
لا، السلامة شبه غائبة عن أغلب الأماكن
لا، السلامة شبه غائبة عن أغلب الأماكن
ما عندي اطلاع
ما عندي اطلاع
لازم تكون في رقابة صارمة وعقوبات
لازم تكون في رقابة صارمة وعقوبات
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.

فيديوهات

واسط.. استبعاد 40 متدرباً من عقود الداخلية يثير الاستغراب ومطالبات بالتوضيح
Play
واسط.. استبعاد 40 متدرباً من عقود الداخلية يثير الاستغراب ومطالبات بالتوضيح
08:18 | 2025-10-07
"السورنتو المضللة" تبث الرعب في بغداد
Play
"السورنتو المضللة" تبث الرعب في بغداد
03:30 | 2025-10-07
عاصفة ترابية قوية تجتاح كركوك (فيديو)
Play
عاصفة ترابية قوية تجتاح كركوك (فيديو)
11:17 | 2025-10-06
الداخلية توضح بشأن مقطع يوثق اعتداء على رجل مرور
Play
الداخلية توضح بشأن مقطع يوثق اعتداء على رجل مرور
08:34 | 2025-10-06
البصرة.. تبادل رفات 118 جندياً عراقياً وإيرانياً من حرب الثمانينيات (فيديو)
Play
البصرة.. تبادل رفات 118 جندياً عراقياً وإيرانياً من حرب الثمانينيات (فيديو)
06:12 | 2025-10-05
توتر بين القوات الأمنية والمتظاهرين شمال البصرة
Play
توتر بين القوات الأمنية والمتظاهرين شمال البصرة
18:38 | 2025-10-04
بثاني يوم الحملة ومع حركة رياح بسيطة.. صور المرشحين تزاحم المارة بعد سقوطها
Play
بثاني يوم الحملة ومع حركة رياح بسيطة.. صور المرشحين تزاحم المارة بعد سقوطها
07:25 | 2025-10-04
القبض على مطلق عيارات نارية في منطقة الشعلة (فيديو)
Play
القبض على مطلق عيارات نارية في منطقة الشعلة (فيديو)
05:25 | 2025-10-04
الدعايات الانتخابية تتجاوز على مرشات المياه.. فيديو يوضح ما حصل بالعامرية
Play
الدعايات الانتخابية تتجاوز على مرشات المياه.. فيديو يوضح ما حصل بالعامرية
05:23 | 2025-10-04
سفينة عراقية تنقذ هنديا من الموت في المحيط الهندي (فيديو)
Play
سفينة عراقية تنقذ هنديا من الموت في المحيط الهندي (فيديو)
05:10 | 2025-10-04
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Android
Apple
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.