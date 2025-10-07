Alsumaria Tv
بينها العراق.. حسابات تأهل 22 منتخبًا لكأس العالم في أكتوبر

رياضة

2025-10-07 | 13:27
بينها العراق.. حسابات تأهل 22 منتخبًا لكأس العالم في أكتوبر
المصدر:
موقع كووورة
193 شوهد

قبل انطلاق جولة جديدة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026 في القارات المختلفة خلال أجندة تشرين الأول الجاري، يحلم 22 منتخبًا بحسم تذكرة العبور إلى النهائيات، يأتي على رأسها مصر والجزائر و5 منتخبات من عرب آسيا بينها العراق، إضافة إلى كبار القارة الأوروبية.

وتقام نهائيات كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة الأمريكية، وكندا، والمكسيك، بمشاركة 48 منتخبًا لأول مرة في تاريخ البطولة، ما فتح الباب أمام المنتخبات للمشاركة في المحفل العالمي.

عدد المقاعد المخصصة لكل قارة
فيما يلي عدد المقاعد المخصصة لكل اتحاد قاري في كأس العالم بنظامه الجديد:
الاتحاد الآسيوي: 8 مقاعد مباشرة + مقعد واحد عبر الملحق العالمي.

الاتحاد الأفريقي: 9 مقاعد مباشرة + مقعد واحد عبر الملحق العالمي.

اتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي: 6 مقاعد مباشرة + مقعدان عبر الملحق العالمي.

اتحاد أمريكا الجنوبية: 6 مقاعد مباشرة + مقعد واحد عبر الملحق العالمي.

اتحاد أوقيانوسيا: مقعد مباشر واحد + مقعد واحد عبر الملحق العالمي.

الاتحاد الأوروبي: 16 مقعدًا مباشرًا.

مَن حسم تأهله لمونديال 2026
حتى قبل بداية التوقف الدولي هذا الشهر، حسم 18 منتخبًا مقاعدهم في كأس العالم المقبل، ومازالت المنتخبات الأخرى تتنافس على 30 تذكرة.

وتأهلت منتخبات كندا، والمكسيك، والولايات المتحدة الأمريكية مباشرة إلى النهائيات، دون خوض التصفيات، كدول منظمة.

ومن آسيا تأهلت منتخبات أستراليا، وإيران، وأوزبكستان، والأردن، وكوريا الجنوبية، واليابان، فيما تأهل منتخب نيوزلندا ممثلًا عن أوقيانوسيا.

ومن أفريقيا، حسم كل من المغرب وتونس تأهلهما إلى المونديال، ومن أمريكا الجنوبية تأهل كل من الأرجنتين، والبرازيل، وكولومبيا، والإكوادور، وباراجواي، وأوروجواي.

وضمن منتخبا بوليفيا (من أمريكا الجنوبية) وكاليدونيا الجديدة (من أوقيانوسيا) التأهل إلى الملحق العالمي، بانتظار 4 منتخبات أخرى من باقي القارات.

مَن يمكنه حسم التأهل في أكتوبر
بعد أن ضمن 18 منتخبًا مقاعدهم، قد يشهد التوقف الدولي في تشرين الأول ظهور منتخبات أخرى في المحفل العالمي، وفيما يلي حسابات تأهلها.

أفريقيا.. 6 منتخبات تحلم ببطاقة التأهل
تلعب منتخبات أفريقيا تصفيات كأس العالم 2026 بنظام المجموعات، إذ قُسمت المنتخبات إلى 9 مجموعات، على أن يتأهل أصحاب الصدارة مباشرة، وحسم كل من منتخبا تونس والمغرب التأهل بعد 8 جولات من التصفيات.

وهناك 6 منتخبات قد تحسم تأهلها في الجولة التاسعة، دون الانتظار للجولة الختامية.

يملك منتخب الجزائر 3 فرص للحاق بركب المتأهلين إلى كأس العالم في الجولة التاسعة من المجموعة السابعة، إذ سيتأهل منتخب محاربو الصحراء إذا فاز على الصومال، أو تعادل مع الصومال ولم يحقق كل من أوغندا وموزمبيق الفوز، أو خسر أوغندا وموزمبيق معًا.

ويتصدر منتخب الجزائر المجموعة السابعة برصيد 19 نقطة، متفوقًا على أوغندا وموزمبيق، ولكل منهما 15 نقطة قبل الجولتين الأخيرتين.

وبات منتخب مصر هو الآخر قريبًا من العودة إلى كأس العالم من بوابة المجموعة الأولى، إذ سيتأهل حال فاز على جيبوتي في الجولة التاسعة، أو إذا فشل منتخب بوركينا فاسو في الفوز على سيراليون.

ويتصدر الفراعنة جدول ترتيب المجموعة الأولى برصيد 20 نقطة بعد 8 جولات، متفوقًا على بوركينا فاسو بفارق 5 نقاط.

وفي المجموعة الرابعة، سيتأهل منتخب الرأس الأخضر إذا فاز على ليبيا، أو تعادل مع ليبيا ولم يتمكن الكاميرون من الفوز على موريشيوس في نفس الجولة.

ويأتي منتخب الرأس الأخضر على قمة المجموعة في مفاجأة كبرى برصيد 19 نقطة، متفوقًا على الكاميرون بفارق 4 نقاط، وعلى ليبيا بـ5 نقاط.

واقترب منتخب كوت ديفوار من حسم تأهله عن المجموعة السادسة، إذ يحتاج للفوز على سيشيل، مع خسارة الجابون أمام جامبيا.

ويعتلي منتخب الأفيال صدارة المجموعة برصيد 20 نقطة بفارق نقطة واحدة عن الجابون.

أما منتخب غانا فسيضمن التأهل إلى النهائيات عن المجموعة التاسعة إذا فاز على جمهورية أفريقيا الوسطى، وفشلت مدغشقر في الفوز على جزر القمر.

المنتخب الغاني يتصدر مجموعته برصيد 19 نقطة، فيما يأتي مدغشقر ثانيًا بـ16 نقطة.

وفي المجموعة الثانية سيضمن المنتخب السنغالي تأهله إذا فاز على جنوب السودان، وفشلت جمهورية الكونغو الديمقراطية في الفوز على توجو.

في المقابل، لا توجد أي فرصة لحسم سباق المجموعة الثالثة من التصفيات في الجولة التاسعة، إذ يتصدر منتخب بنين المجموعة برصيد 14 نقطة، متفوقًا على جنوب أفريقيا، صاحب نفس الرصيد، بالمواجهات المباشرة، ويأتي منتخبا نيجيريا ورواندا في المركزين الثالث والرابع على الترتيب، وسيكون الحسم في الجولة الأخيرة.

أوروبا.. حسابات معقدة للحسم المبكر
تلعب منتخبات أوروبا التصفيات بنظام المجموعات، وهناك 12 مجموعة يتأهل أصحاب الصدارة، إلى جانب أفضل 4 منتخبات في المركز الثاني، علمًا بأن منتخبات لعبت مباراتين فقط، بينما وصلت مجموعات أخرى إلى الجولة الخامسة.

ويبدو أن شهر تشرين الأول سيشهد أول المنتخبات المتأهلة من التصفيات في القارة العجوز، رغم أن كل منتخب يحتاج إلى أكثر من نتيجة لحسم تأهله.

سيتأهل منتخب كرواتيا في 12 تشرين الأول إذا فاز على التشيك وجبل طارق، وفشلت التشيك في الفوز على جزر فارو، أو إذا فاز على التشيك وتعادل مع جبل طارق، وخسر التشيك أمام جزر فارو.

وسيضمن منتخب فرنسا التأهل في 13 تشرين الأول إذا فاز على أذربيجان وآيسلندا، وتعادل آيسلندا مع أوكرانيا، أو إذا فاز على أذربيجان وأيسلندا، وخسر آيسلندا أمام أوكرانيا، وفشل أوكرانيا في الفوز على أذربيجان.

بدوره، سيتأهل منتخب سلوفاكيا في 13 تشرين الأول إذا فاز على أيرلندا الشمالية ولوكسمبورج، وفشل ألمانيا في الفوز على لوكسمبورج، وانتهت مباراة أيرلندا الشمالية وألمانيا بالتعادل.

أما سويسرا سيضمن التأهل في 13 تشرين الأول حال الفوز على السويد وسلوفينيا، وفشل كوسوفو في تحقيق الفوز في أي من مباراتيه ضد سلوفينيا والسويد.

وسيحسم منتخب إنجلترا تذكرة تأهله في 14 تشرين الأول إذا فاز على لاتفيا، ولم يحقق منتخب صربيا الفوز في كلتا مباراتيه ضد ألبانيا وأندورا، أو إذا تعادل مع لاتفيا، وتعادل صربيا مع ألبانيا ثم فشلت في الفوز على أندورا.

كذلك سيضمن منتخب النرويج عودته إلى كأس العالم إذا فاز على الكيان الصهيوني، وفشل منتخب إيطاليا في الفوز في أي من مباراتيه ضد إستونيا والكيان الصهيوني.

أما منتخب البرتغال فسيلحق بركب المتأهلين في 14 تشرين الأول إذا فاز على جمهورية أيرلندا والمجر، وفشل أرمينيا في الفوز في أي من مباراتيه ضد المجر وجمهورية أيرلندا.

كذلك سيتأهل منتخب إسبانيا في 14 تشرين الأول حال فوزه على جورجيا وبلغاريا، وفشل تركيا في الفوز على بلغاريا، ثم تعادلها مع جورجيا.

آسيا.. خماسي عربي يترقب
تستعد 6 منتخبات من آسيا لخوض الملحق القاري بعد أن أنهت الدور الثالث من التصفيات في المركزين الثالث والرابع.

هذه المنتخبات هي: إندونيسيا، والعراق، وعمان، وقطر، والسعودية، والإمارات، وقد تم توزيعها على مجموعتين، تضم كل واحدة منها 3 منتخبات ستواجه بعضها البعض، على أن يتأهل متصدرا المجموعتين مباشرة إلى النهائيات.

وأخيرًا، سيخوض صاحبا المركز الثاني في المجموعتين مواجهة ذهابًا وإيابًا في الدور الخامس، والفائز منهما سيتأهل إلى الملحق العالمي.

المجموعة الأولى تضم عمان وقطر والإمارات ما يعني أن هناك بطاقة عربية مضمونة من هذه المجموعة، والثانية تضم السعودية والعراق وإندونيسيا.

أمريكا الشمالية.. حسم أول مقعدين
قد يشهد شهر تشرين الأول أيضًا أول المنتخبات المتأهلة من أمريكا الشمالية وكونكاكاف عبر التصفيات بعيدًا عن المنتخبات المتأهلة بصفتها مستضيفة.

ويمكن أن يتأهل منتخب هندوراس في 14 تشرين الأول إذا فاز على كوستاريكا وهايتي، وتعادل نيكاراجوا مع هايتي وكوستاريكا.

من جانبه، سيضمن منتخب جامايكا تأهله في نفس اليوم إذا فاز على كوراساو وبرمودا، وفشل كوراساو في الفوز على ترينيداد وتوباجو، ولم يحقق ترينيداد وتوباغو الفوز في كلتا مباراتيه ضد برمودا وكوراساو.
 
