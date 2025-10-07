اعتزال لاعب آخر من الجيل الذهبي لبرشلونة

ونشر مقطع فيديو أكد فيه أن قرار اعتزاله جاء بعد تفكير طويل ورغبة في إنهاء مسيرته في الوقت المناسب.ويعد جوردي ألبا، البالغ من العمر 36 عاما، أحد أبرز اللاعبين الإسبان في العقدين الأخيرين، حيث بدأ مسيرته الاحترافية مع نادي قبل أن ينتقل إلى برشلونة عام 2012.وقضى ألبا في برشلونة، أكثر من عشر سنوات حقق خلالها العديد من الألقاب، من بينها دوري أبطال أوروبا، والدوري الإسباني، وكأس الملك.كما كان أحد العناصر الأساسية في المنتخب الإسباني الذي توّج بلقب "يورو 2012".وجاء قرار ألبا بعد أسابيع قليلة من إعلان زميله وصديقه اعتزاله أيضا بنهاية الموسم الجاري مع ، ليكون ألبا ثاني نجم من الجيل الذهبي لبرشلونة والمنتخب الإسباني يضع حدا لمسيرته في الفريق الأمريكي، الذي يضم أيضا الأرجنتينية .