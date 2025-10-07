غلطة سراي يتواصل مع محمد صلاح

وأكد موقع "Goal Gossip" على منصة التواصل الاجتماعي "X" أن مسؤولي نادي ، تواصلوا مع ووكيله خلال الفترة الماضية.

وأبدى محمد صلاح انفتاحا كبيرا هو ووكيله، على فكرة انضمامه إلى صفوف نادي غلطة سراي، خلال المحادثات الأخيرة المباشرة، التي أجريت معه ومع وكيله، رفقة مسؤولي .



وأشارت مصادر إلى أن الاجتماعات الأولية مع ممثلي صلاح كانت إيجابية، وأن إدارة اللاعب تركت الباب مفتوحا لمزيد من المناقشات.



ويهدف نادي غلطة سراي إلى إتمام صفقة الانتقال خلال فترة الانتقالات الشتوية، أو في نهاية الموسم إن تعذر ذلك.