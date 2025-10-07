الصفحة الرئيسية
موسكو تعلن تدمير 30 مسيرة أوكرانية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-543210-638954592863697013.png
غلطة سراي يتواصل مع محمد صلاح
رياضة
2025-10-07 | 14:44
المصدر:
روسيا اليوم
198 شوهد
كشفت تقارير صحفية تركية، مساء اليوم الثلاثاء، تواصل نادي
غلطة سراي
مع النجم المصري
محمد صلاح
جناح فريق
ليفربول
الإنجليزي، لإقناعه بفكرة اللعب للنادي التركي خلال الفترة المقبلة.
وأكد موقع "Goal Gossip" على منصة التواصل الاجتماعي "X" أن مسؤولي نادي
غلطة سراي
، تواصلوا مع
محمد صلاح
ووكيله خلال الفترة الماضية.
وأبدى محمد صلاح انفتاحا كبيرا هو ووكيله، على فكرة انضمامه إلى صفوف نادي غلطة سراي، خلال المحادثات الأخيرة المباشرة، التي أجريت معه ومع وكيله، رفقة مسؤولي
النادي التركي
.
وأشارت مصادر إلى أن الاجتماعات الأولية مع ممثلي صلاح كانت إيجابية، وأن إدارة اللاعب تركت الباب مفتوحا لمزيد من المناقشات.
ويهدف نادي غلطة سراي إلى إتمام صفقة الانتقال خلال فترة الانتقالات الشتوية، أو في نهاية الموسم إن تعذر ذلك.
تابع قناة السومرية على
منصةْX
مقالات ذات صلة
ضربة موجعة لليفربول بعد ساعات من سقوطه أمام غلطة سراي
10:50 | 2025-10-01
غلطة سراي يحسم صفقة أوسيمين
03:55 | 2025-07-18
الفضائح تطارد نجم منتخب الأرجتين وغلطة سراي
11:37 | 2025-08-02
محمد صلاح على رأس قائمة منتخب مصر لمواجهتين حاسمتين
09:23 | 2025-10-05
غلطة سراي
محمد صلاح
النادي التركي
ليفربول
قبلة
مصر
اخترنا لك
قبل الكلاسيكو.. هويسن يصدم ريال مدريد
07:24 | 2025-10-08
خطة برشلونة لتجهيز لامين يامال لخوض الكلاسيكو "أساسيا"
06:56 | 2025-10-08
كريستيانو رونالدو يصبح أول ملياردير في عالم كرة القدم
06:34 | 2025-10-08
أزمة جديدة في برشلونة.. متهم بالتهرب الضريبي بـ10 ملايين يورو!
06:03 | 2025-10-08
دقت ساعة التأهل.. ما النتيجة الأفضل للعراق من مباراة السعودية وإندونيسيا؟
04:34 | 2025-10-08
مباراة المنتخب السعودي وإندونيسيا في تصفيات المونديال.. الموعد والقنوات الناقلة
04:06 | 2025-10-08
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
ضجة بمواقع التواصل منذ الفجر.. مسلحون يغتالون موظفة حقوقية في واسط
أمن
18.58%
01:30 | 2025-10-07
ضجة بمواقع التواصل منذ الفجر.. مسلحون يغتالون موظفة حقوقية في واسط
01:30 | 2025-10-07
العراق يقرر فتح استيراد محصولين غذائيين
محليات
17.59%
11:56 | 2025-10-06
العراق يقرر فتح استيراد محصولين غذائيين
11:56 | 2025-10-06
المرور: بالإمكان تحويل السيارات وإصدار إجازة السوق عبر الهاتف
محليات
16.51%
10:15 | 2025-10-06
المرور: بالإمكان تحويل السيارات وإصدار إجازة السوق عبر الهاتف
10:15 | 2025-10-06
العطل في الشهر الحالي
محليات
16.14%
03:04 | 2025-10-07
العطل في الشهر الحالي
03:04 | 2025-10-07
ارتفاع جديد يطرأ على اسعار الدولار
اقتصاد
15.73%
10:20 | 2025-10-06
ارتفاع جديد يطرأ على اسعار الدولار
10:20 | 2025-10-06
اول موقف من الداخلية بشأن مقتل الحقوقية همسة جاسم في واسط
أمن
15.46%
04:10 | 2025-10-07
اول موقف من الداخلية بشأن مقتل الحقوقية همسة جاسم في واسط
04:10 | 2025-10-07
استطلاعات
هل تعتقد أن إجراءات السلامة في المباني داخل العراق كافية؟
نعم، لكنها تحتاج متابعة مستمرة
نعم، لكنها تحتاج متابعة مستمرة
لا، السلامة شبه غائبة عن أغلب الأماكن
لا، السلامة شبه غائبة عن أغلب الأماكن
ما عندي اطلاع
ما عندي اطلاع
لازم تكون في رقابة صارمة وعقوبات
لازم تكون في رقابة صارمة وعقوبات
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
فيديوهات
بالفيديو.. قطار يسحق "جكسارة" متوقفة
07:52 | 2025-10-08
بعد تقرير السومرية.. صاحب أرض في الدورة يثبت ملكيته بالوثائق!
04:46 | 2025-10-08
واسط.. استبعاد 40 متدرباً من عقود الداخلية يثير الاستغراب ومطالبات بالتوضيح
08:18 | 2025-10-07
"السورنتو المضللة" تبث الرعب في بغداد
03:30 | 2025-10-07
عاصفة ترابية قوية تجتاح كركوك (فيديو)
11:17 | 2025-10-06
الداخلية توضح بشأن مقطع يوثق اعتداء على رجل مرور
08:34 | 2025-10-06
البصرة.. تبادل رفات 118 جندياً عراقياً وإيرانياً من حرب الثمانينيات (فيديو)
06:12 | 2025-10-05
توتر بين القوات الأمنية والمتظاهرين شمال البصرة
18:38 | 2025-10-04
بثاني يوم الحملة ومع حركة رياح بسيطة.. صور المرشحين تزاحم المارة بعد سقوطها
07:25 | 2025-10-04
القبض على مطلق عيارات نارية في منطقة الشعلة (فيديو)
05:25 | 2025-10-04
