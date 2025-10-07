مبابي يثير الشكوك في معسكر "الديوك"

وذكرت صحيفة ليكيب الفرنسية مساء اليوم الثلاثاء: "لم يشارك مبابي وإبراهيما كوناتي في مران اليوم، لمعاناة نجم من آلام في كاحل القدم، بينما يشكو مدافع من إصابة عضلية".وأضافت أن غياب الثنائي عن تدريبات الثلاثاء "أمر متوقع".وأشارت إلى أن مبابي وكوناتي اكتفيا بتوقيعات تذكارية للجماهير التي حرصت على الحضور إلى مقر التدريبات في كليرفونتين، وكذلك مصافحة لاعبي منتخب تحت 21 عامًا الذين تواجدوا في حصة تدريبية بملعب بيبارو، قبل أن يغادرا إلى صالة الألعاب الرياضية.وأكدت الصحيفة الفرنسية وجود شكوك حول جاهزية إبراهيما كوناتي بسبب إصابته العضلية، بينما اشتكى من إصابة في كاحله تعرض لها أثناء تسجيله الهدف الثالث في فوز فريقه على بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، في "الليجا".وسوف يخوض منتخب فرنسا مباراتين خلال شهر تشرين الأول الجاري، حيث يستقبل أذربيجان يوم الجمعة المقبل على ، ثم يخرج "الديوك" لمواجهة أيسلندا في بثلاثة أيام، في الجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم 2026 التي ستقام في وكندا والمكسيك.