بالصور من جدة.. أول وحدة تدريبية لأسود الرافدين

تنشر ، صوراً لأول وحدة تدريبية للمنتخب العراقي لكرة القدم في جدة استعداداً لملحق تصفيات .

ويخوض يوم السبت 11 تشرين الأول الحالي أول مباراته في الملحق أمام اندونيسيا، ويلتقي نظيره السعودي في 14 من الشهر ذاته.

أدناه صور من تدريبات المنتخب..