موسكو تعلن تدمير 30 مسيرة أوكرانية
المزيد
مباراة المنتخب السعودي وإندونيسيا في تصفيات المونديال.. الموعد والقنوات الناقلة

رياضة

2025-10-08 | 04:06
مباراة المنتخب السعودي وإندونيسيا في تصفيات المونديال.. الموعد والقنوات الناقلة
432 شوهد

السومرية نيوز – رياضة

يستقبل المنتخب السعودي على ملعب الجوهرة المشعة في مدينة جدة "الإنماء" نظيره منتخب إندونيسيا، في مواجهة مصيرية تجمع بينهما في الجولة الأولى من ملحق تصفيات آسيا لكأس العالم 2026.

تضم مجموعة الأخضر، إندونيسيا والعراق، وإن أرادت كتيبة هيرفي رينارد التأهل إلى المونديال فيتعين عليها الفوز في المباراتين واحتلال الصدارة، وإلا ستتقلص حظوظها لتصبح المشاركة في الملحق العالمي.

لم يكن المنتخب السعودي على قدر التطلعات في الدور الثالث وخسر في الجولة الأخيرة بطاقة التأهل المباشر إلى المونديال، والآن الفرصة تبدو سانحة شريطة العودة إلى المستوى المعهود من زملاء سالم الدوسري، وإن كانت المَهمة لن تكون سهلة أمام إندونيسيا التي تحلم ببلوغ المونديال للمرة الأولى في تاريخها.

في هذا التقرير نتعرف إلى موعد مباراة المنتخب السعودي ضد إندونيسيا في تصفيات كأس العالم 2026 آسيا والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع والمزيد.

موعد مباراة المنتخب السعودي ضد إندونيسيا في تصفيات كأس العالم 2026 آسيا
موعد مباراة المنتخب السعودي ضد إندونيسيا هو يوم الأربعاء الموافق 8 أكتوبر 2025 على ملعب الجوهرة المشعة.

وتنطلق صافرة المواجهة الحاسمة في التصفيات الآسيوية للمونديال، عند الساعة الثامنة والربع مساءً بتوقيت بغداد ومكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة المنتخب السعودي ضد إندونيسيا في تصفيات كأس العالم 2026 آسيا
حصلت قنوات بي إن سبورتس على حقوق النقل الحصري لملحق تصفيات كأس العالم 2026 آسيا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وستذيع مباراة السعودية وإندونيسيا عبر قناة beIN Sports HD 2 المشفرة.

ويمكنك مشاهدة البث المباشر لمواجهة الأخضر الأولى في الملحق من خلال الاشتراك في تطبيق TOD أو عبر خدمة beIN Connect.

التشكيل المتوقع للمنتخب السعودي ضد إندونيسيا
ستكون الآمال السعودية الهجومية معلقة على الثنائي سالم الدوسري وفراس البريكان، ومن المتوقع أن يخوض المدرب هيرفي رينارد مباراة إندونيسيا بالتشكيل الآتي:

تشكيلة السعودية ضد إندونيسيا: 4-3-3
نواف العقيدي
متعب الحربي - جهاد ذكي - حسان تمبكتي - سعود عبد الحميد
محمد كنو - زياد الجهني - ناصر الدوسري
سالم الدوسري - فراس البريكان - أيمن يحيى

التشكيل المتوقع لإندونيسيا ضد المنتخب السعودي
الهداف رمضان سانانتا هو اللاعب الأخطر في المنتخب الإندونيسي، ويتوقع أن يلعب المدرب الهولندي باتريك كلويفرت مباراة السعودية بتشكيلٍ متوازن سيكون على النحو الآتي:

تشكيلة إندونيسيا ضد السعودية: 4-2-3-1
إيميليو موليادي
ناثان تجوي - رزقي ريدهو - جوردي أمات - يعقوب سايوري
شايني باتيناما - إليانو ريندرز
بيكهام بوترا - مارك كلوك - إيغان ماولان
رمضان سانانتا
