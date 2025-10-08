مباراة المنتخب السعودي وإندونيسيا في تصفيات المونديال.. الموعد والقنوات الناقلة

تضم مجموعة الأخضر، إندونيسيا والعراق، وإن أرادت كتيبة التأهل إلى المونديال فيتعين عليها الفوز في المباراتين واحتلال الصدارة، وإلا ستتقلص حظوظها لتصبح المشاركة في الملحق العالمي.لم يكن المنتخب السعودي على قدر التطلعات في الدور الثالث وخسر في الجولة الأخيرة بطاقة التأهل المباشر إلى المونديال، والآن الفرصة تبدو سانحة شريطة العودة إلى المستوى المعهود من زملاء ، وإن كانت المَهمة لن تكون سهلة أمام إندونيسيا التي تحلم ببلوغ المونديال للمرة الأولى في تاريخها.في هذا التقرير نتعرف إلى موعد مباراة المنتخب السعودي ضد إندونيسيا في تصفيات 2026 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع والمزيد.موعد مباراة المنتخب السعودي ضد إندونيسيا هو يوم الأربعاء الموافق 8 أكتوبر 2025 على .وتنطلق صافرة المواجهة الحاسمة في التصفيات الآسيوية للمونديال، عند الساعة الثامنة والربع مساءً بتوقيت ومكة المكرمة.حصلت قنوات بي إن سبورتس على حقوق النقل الحصري لملحق تصفيات كأس العالم 2026 آسيا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وستذيع مباراة وإندونيسيا عبر قناة beIN Sports HD 2 المشفرة.ويمكنك مشاهدة البث المباشر لمواجهة الأخضر الأولى في الملحق من خلال الاشتراك في تطبيق TOD أو عبر خدمة beIN Connect.ستكون الآمال السعودية الهجومية معلقة على الثنائي سالم وفراس البريكان، ومن المتوقع أن يخوض المدرب هيرفي مباراة إندونيسيا بالتشكيل الآتي:نواف العقيديمتعب الحربي - جهاد ذكي - حسان تمبكتي -محمد كنو - زياد الجهني - ناصر الدوسريسالم الدوسري - فراس البريكان - أيمن يحيىالهداف رمضان سانانتا هو اللاعب الأخطر في المنتخب الإندونيسي، ويتوقع أن يلعب المدرب الهولندي باتريك كلويفرت مباراة السعودية بتشكيلٍ متوازن سيكون على النحو الآتي:إيميليو مولياديناثان تجوي - رزقي ريدهو - جوردي أمات - سايوريشايني باتيناما - إليانو ريندرزبيكهام بوترا - مارك كلوك - إيغان ماولانرمضان سانانتا