دقت ساعة التأهل.. ما النتيجة الأفضل للعراق من مباراة السعودية وإندونيسيا؟

المباراة تحمل أهمية خاصة بالنسبة إلى المنتخب العراقي، الذي يترقب نتيجتها لتحديد ملامح ، إذ يسعى " " إلى الاستفادة من أي تعثر للمنتخب السعودي أو الإندونيسي، في طريقه نحو تحقيق حلم التأهل العالمي.تضم المجموعة الثانية والسعودية وإندونيسيا، في حين تضم قطر والإمارات وعمان. ويتأهل صاحبا المركز الأول في كل مجموعة مباشرةً إلى نهائيات ، بينما يخوض أصحاب المركز الثاني مباراتي "ذهاب وإياب" لحسم البطاقة المؤهلة إلى الملحق العالمي.وسيخوض المنتخب السعودي مواجهتين على أرضه في جدة، الأولى أمام إندونيسيا اليوم، والثانية أمام العراق يوم 14 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، ما يمنحه أفضلية نسبية بفضل عاملي الأرض والجمهور.يدخل المنتخب العراقي الجولة الحالية وهو في موقع مريح نسبيًا بعد عروض قوية في التصفيات السابقة، لكنه يدرك أن نتيجة مباراة السعودية وإندونيسيا قد تلعب دورًا حاسمًا في تحديد فرصه بالتأهل المباشر.ويُعد التعادل بين السعودية وإندونيسيا النتيجة الأفضل للعراق، لأنها تُبقي المنافسة مفتوحة وتمنح "أسود " فرصة ذهبية لتصدر المجموعة في حال فوزه على السعودية في المباراة المقبلة.أما فوز السعودية فسيجعل المواجهة العراقية–السعودية بمثابة "نهائي مصغر"، بينما فوز إندونيسيا سيعقّد الحسابات، ويجعل الجولة الأخيرة أكثر إثارة، خصوصًا مع تقارب النقاط بين المنتخبات الثلاثة.المنتخب السعودي يدخل اللقاء الأول من الملحق بثقة عالية، مدعومًا بجماهيره الكبيرة في جدة، ويأمل في حصد النقاط الثلاث قبل المواجهة المرتقبة أمام العراق.ويسعى للأخضر إلى استغلال عاملي الأرض والجمهور لتحقيق انطلاقة مثالية، خصوصًا مع امتلاكه مجموعة من الأسماء اللامعة محليًا ومحترفين في والخليجية.وتُعد السعودية سادس أغلى منتخب آسيوي من حيث القيمة السوقية، وفقًا لموقع "ترانسفير ماركت"، حيث تبلغ قيمة لاعبيها الإجمالية عشرات الملايين من اليوروهات، متقدمة على إندونيسيا التي تحتل المركز السابع آسيويًا في التصنيف ذاته.في المقابل، يدخل منتخب إندونيسيا المواجهة بطموح كبير بعد تطور ملحوظ في مستواه خلال السنوات الأخيرة، إذ يضم عدداً من اللاعبين المجنسين والمحترفين في أوروبا.ويأمل الفريق في تحقيق نتيجة إيجابية أمام السعودية تُبقي حظوظه قائمة في المنافسة على بطاقة التأهل، خاصة أنه سيخوض المباراة بدون ضغوط كبيرة مقارنة بالمستضيف.من جهته، يواصل المنتخب العراقي تحضيراته المكثفة استعداداً لمباراته الحاسمة أمام السعودية في جدة يوم 14 أكتوبر، تحت قيادة المدرب .ويُركّز الجهاز الفني على رفع الجاهزية البدنية والفنية للاعبين، مع معالجة الإصابات التي طالت بعض العناصر الأساسية مثل ، في محاولة للوصول إلى الجاهزية التامة قبل المواجهة المفصلية.ويُدرك العراقيون أن فرص التأهل المباشر أصبحت واقعية جداً، شرط أن يحقق الفريق نتيجة إيجابية أمام السعودية، خصوصاً إذا انتهت مباراة اليوم بالتعادل الذي يخدم حسابات "أسود الرافدين".بينما يستعد المنتخب السعودي لخوض أولى مواجهاته في الملحق الآسيوي، يترقب العراقيون النتيجة بقلوب متوترة، وهم يدركون أن مباراة الليلة في جدة قد تكون مفتاح حلم المونديال.فإذا انتهت المواجهة بتعادلٍ يخدم العراق، فستكون مواجهة 14 أكتوبر بين "أسود الرافدين" و"الأخضر السعودي" بمثابة ليلة الحسم الحقيقي في الطريق إلى كأس العالم 2026.