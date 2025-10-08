كريستيانو رونالدو يصبح أول ملياردير في عالم كرة القدم

وقدرت الوكالة ثروة بحوالي 1.4 مليار دولار، مشيرة إلى أن عقده الأخير مع النصر، الذي يدر عليه نحو 200 مليون يورو سنويا، كان له الدور الأكبر في بلوغه هذا الرقم القياسي.يأتي ذلك بعد أشهر قليلة من انضمام أسطورة التنس المعتزل روجر فيدرر إلى نادي المليارديرات، بثروة قدرتها Forbes بنحو 1.1 مليار يورو في أغسطس 2025.وعن مستقبله، أوضح رونالدو أن عائلته تضغط عليه من أجل الاعتزال، لكنه أكد أنه لا يزال يقدم الإضافة لفريقه ومنتخب بلاده، قائلا: "أعتقد أنني ما زلت أساهم وأحقق أشياء جيدة، لذلك لا أرى سببا للتوقف الآن".وسلطت Bloomberg الضوء على رحلة من طفولة فقيرة في جزيرة ماديرا، قبل أن يشق طريقه عبر سبورتنغ ، ثم وريال ويوفنتوس، جامعا عقودا قياسية وأرباحا هائلة من رعايات كبرى مثل Nike وArmani.وبينما يواصل منافسه التقليدي مسيرته في الأمريكي بعقد أقل بكثير لكنه يتضمن شراكات مستقبلية، فإن رونالدو تمكن من الانفراد بالقمة، مع ثروة قائمة بالأساس على الأجور والعقود الرياضية، بخلاف أساطير آخرين مثل جوردان أو روجر فيدرر الذين راكموا ثرواتهم من الاستثمارات التجارية.ورغم اقتراب الاعتزال، فإن رونالدو لا يزال يحلم بامتلاك أندية كرة قدم، وبدأ بالفعل بتحقيق جزء من هذا الحلم عبر حصوله على حصة 15% من ، ليؤكد أن مسيرته المالية قد تكون أكثر بريقا حتى من مسيرته الرياضية.