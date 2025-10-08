خطة برشلونة لتجهيز لامين يامال لخوض الكلاسيكو "أساسيا"

يواصل النجم البالغ من العمر 18 عاما برنامجه العلاجي المكثف في المدينة الرياضية "خوان جامبر"، بهدف تجاوز إصابته في منطقة العانة التي أعاقت تقدمه خلال الأسابيع الماضية، والوصول إلى المباراة بأفضل حالة بدنية ممكنة.ووفقاً لصحيفة " " ، تعرض لانتكاسة في إصابته خلال مواجهة في دوري أبطال أوروبا، إلا أن التطورات الأخيرة في فترة تعافيه جاءت إيجابية للغاية.ويشعر الجهاز الفني واللاعب نفسه بتفاؤل واضح بعد ملاحظة تحسن ملحوظ في حالته البدنية، بينما يلتزم يامال بخطة دقيقة وضعها أخصائيو اللياقة والعلاج الطبيعي في النادي لضمان عودته التدريجية دون استعجال.يقضي هذا الأسبوع بأكمله داخل المدينة الرياضية من الإثنين حتى الجمعة، حيث يخضع لجلسات تأهيل محددة تركز على التعافي وتقوية العضلات.ويمتلك يامال يوماً أقل من الراحة مقارنة ببقية زملائه الذين حصلوا على ثلاثة أيام إجازة، على أن ينال نهاية الأسبوع لالتقاط أنفاسه ذهنياً قبل العودة يوم الإثنين للتدرب مع المجموعة استعداداً لمواجهة جيرونا المقبلة.وتعتمد خطة برشلونة على نهج تدريجي لكنه طموح، وإذا سارت الأمور كما هو متوقع، من المنتظر أن يشارك يامال لمدة تتراوح بين 30 و45 دقيقة أمام جيرونا على ملعب ، بهدف استعادة إيقاع اللعب واختبار جاهزيته البدنية في أجواء تنافسية حقيقية.وإذا لم يتعرض يامال لأي مضاعفات، سيكون الهدف التالي إشراكه أساسياً في مواجهة أولمبياكوس بدوري أبطال أوروبا، حيث يُخطط لمنحه ما بين 60 و70 دقيقة من اللعب.ورغم أن جميع الجهود الحالية تتركز على هذه العودة التدريجية، إلا أن الهدف الحقيقي يبقى أمام .وأشارت الصحيفة إلى أنهم لا يخفون داخل أروقة أن كل تفاصيل برنامج يامال وضعت بدقة لضمان وصوله إلى موقعة البرنابيو في كامل لياقته.ويعتبر المدرب النجم الشاب عنصراً حاسماً بفضل قدرته على المراوغة وسرعته ومفاجآته الهجومية، ويريد الاعتماد عليه في مباراة قد يكون لها تأثير مباشر في سباق .وفي سياق متصل، يواصل برشلونة استعادة لاعبيه المصابين، إذ يقترب كل من ، الذي يعاني من إصابة في العضلة القطنية الحرقفية اليسرى، بالإضافة إلى رافينيا، الذي يشكو من آلام في العضلة ذات الرأسين الفخذية اليسرى، من العودة إلى المنافسة.ومن المتوقع أن يتواجد الثنائي ضمن قائمة مواجهة جيرونا، وإن كان من غير المرجح أن يبدآ اللقاء كأساسيين، حيث يهدف الجهاز الفني لمنحهما بعض الدقائق تدريجياً لرفع جاهزيتهما البدنية والعودة التدريجية إلى نسق المباريات.