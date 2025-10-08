قبل الكلاسيكو.. هويسن يصدم ريال مدريد

وتحول دين هويسن القادم من بورنموث لريال في صيف 2025 إلى أحد الأسماء الرئيسية في تشكيل المدرب .وذكر الإعلامي الإيطالي فابريزيو رومانو في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع "إكس" للتواصل الاجتماعي أن دين هويسن يعاني من إجهاد عضلي ولن يتواجد مع اللاروخا في توقف أكتوبر/ تشرين الأول الدولي.وتلعب إسبانيا خلال أكتوبر الدولية مع وبلغاريا يومي 11 و14 الجاري في تصفيات عن قارة أوروبا.وسيقوم الجهاز الفني لريال مدريد بتقييم حالة قلب الدفاع صاحب الأصول الهولندية ولكن الإصابة لا ينتظر أن تكون طويلة.وقرر الجهاز الطبي لمنتخب إسبانيا عودة هويسن بعد تعرضه لإصابة عضلية بحسب ما نشرت صحيفة "ماركا" .ومن جانبه استدعى مدرب المنتخب الإسباني إيمرك لابورت ظهير أتلتيك ليحل محله.وانضم هويسن لقائمة المصابين في منتخب إسبانيا والتي تضم كذلك لاعبي الوسط وغافي إلى جانب الجناح .