أحدهم فليك.. اقوى مدربين في الدوريات الأوروبية

وقاد فليك برشلونة للفوز بالثلاثية المحلية، بحصد الدوري والكأس والسوبر الإسباني، بالإضافة للتأهل لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا.ويعتبر برشلونة بقيادة فليك هو أقل الأندية تعرضا للخسارة، في عام 2025 الذي يقترب من نهايته.تعرض برشلونة مع فليك للهزيمة 5 مرات فقط في عام 2025، ليتصدر قائمة الأندية الأقل هزيمة منذ بداية العام، وفقا لتقارير إعلامية متعددة.ويتساوى برشلونة فليك مع بقيادة ، نجم ، الذي أعاد لعرش ، بعد فقدان اللقب في الموسم قبل الماضي.وسقط في فخ الهزيمة 5 مرات هذا العام، أبرزها كان في دوري أبطال أوروبا، على يد إنتر .واحتل الإسباني ، مدرب الفرنسي، المركز الثالث برصيد 7 هزائم، بعدما اكتسح قارة أوروبا في الموسم الماضي.وسيطر محليا وقاريا، بعدما فاز بالثلاثية المحلية، ثم حصد لقب دوري الأبطال لأول مرة في تاريخه، قبل أن يفوز بالسوبر الأوروبي أيضا.ويواجد الإسباني ، مدرب الإسباني، في المركز الرابع برصيد 11 هزيمة، بينما حل الهولندي أرني سلوت مدرب الإنجليزي خامسا برصيد 12 هزيمة.