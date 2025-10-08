الصفحة الرئيسية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-543271-638955327305202569.webp
سيدات برشلونة يثأرن لرجالهن بسباعية في بايرن ميونخ
رياضة
2025-10-08 | 11:04
47 شوهد
السومرية نيوز
– رياضي
استهل
فريق برشلونة
للسيدات
مشواره
في دوري أبطال أوروبا بفوز ساحق على
بايرن ميونخ
بنتيجة سبعة أهداف مقابل هدف واحد، في المباراة التي أُقيمت على
ملعب يوهان كرويف
.
وافتتحت القائدة
أليكسيا بوتياس
التسجيل لبرشلونة بعد أربع دقائق فقط من انطلاق اللقاء، ثم أضافت
إيفا
بايور الهدف الثاني في الدقيقة 12، قبل أن تعزز إيسمي بروغتس تقدم البلوغرانا بهدف ثالث في الدقيقة 27.
وبعد خمس دقائق فقط، قلّصت كلارا بوهل النتيجة لصالح
بايرن ميونخ
، لكن أي أمل في العودة تبدد عندما سجلت
سلمى بارالويلو
الهدف الرابع لبرشلونة قبل نهاية الشوط الأول.
وفي الشوط الثاني، أحرزت بايور هدفها الثاني لها والخامس للفريق الكتالوني، قبل أن تضيف كلوديا بينا هدفين في الدقائق الأخيرة، ليُختتم اللقاء بسباعية قاسية.
ويُعد هذا الانتصار بمثابة ثأر لفريق الرجال، الذي تلقى هزيمة تاريخية أمام
بايرن
ميونخ
بنتيجة 8-2 في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا موسم 2019–2020.
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
>>
تابع قناة السومرية على منصةْX
منصةْX
برشلونة
بايرن
ملعب يوهان كرويف
أليكسيا بوتياس
سلمى بارالويلو
السومرية نيوز
فريق برشلونة
يوهان كرويف
بايرن ميونخ
سومرية نيوز
