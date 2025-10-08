سيدات برشلونة يثأرن لرجالهن بسباعية في بايرن ميونخ

وافتتحت القائدة التسجيل لبرشلونة بعد أربع دقائق فقط من انطلاق اللقاء، ثم أضافت بايور الهدف الثاني في الدقيقة 12، قبل أن تعزز إيسمي بروغتس تقدم البلوغرانا بهدف ثالث في الدقيقة 27.وبعد خمس دقائق فقط، قلّصت كلارا بوهل النتيجة لصالح ، لكن أي أمل في العودة تبدد عندما سجلت الهدف الرابع لبرشلونة قبل نهاية الشوط الأول.وفي الشوط الثاني، أحرزت بايور هدفها الثاني لها والخامس للفريق الكتالوني، قبل أن تضيف كلوديا بينا هدفين في الدقائق الأخيرة، ليُختتم اللقاء بسباعية قاسية.ويُعد هذا الانتصار بمثابة ثأر لفريق الرجال، الذي تلقى هزيمة تاريخية أمام بنتيجة 8-2 في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا موسم 2019–2020.