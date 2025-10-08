برشلونة يرفض طلبا من فريق إسرائيلي

وأكد مصدر من داخل النادي لوكالة فرانس برس، أن النادي رفض طلب فريق "هبوعيل " لكرة .وأرجع قراره لأسباب لـ"وجستية ولحفظ النظام العام"، مؤكدا أنه لن يسمح للفريق الإسرائيلي بالتدريب في قاعة "بالاو بلوغرانا" قبل مباراته ضد فريق "باكسي مانريسا" في 15 من أكتوبر ضمن منافسات لكرة السلة.وأوضح المصدر: "لا نريد مواجهة أي مشاكل"، وذلك بعد تصاعد الاحتجاجات ضد بسبب الحرب في .وأضاف أن تحضيرات مباراة لكرة اليد في دوري ابطال أوروبا ستبدأ في اليوم نفسه، مشيرا إلى أن فريق "مانريسا" سيضطر للسماح لمنافسيه باستخدام ملعبه للتدريبات.وسيواجه فريق " باسكيت" الإسباني نادي "هبوعيل تل أبيب" الإسرائيلي في اليوم نفسه، في إطار منافسات دوري "يوروليغ" لكرة السلة.والشهر الماضي، دعا الإسباني، إلى استبعاد الفرق الإسرائيلية من المنافسات الرياضية الدولية.