التعادل يحسم لقاء قطر وعُمان في الملحق الآسيوي

حسم التعادل السلبي لقاء منتخبي وعُمان على بنادي السد، في الملحق الآسيوي المؤهل لكأس العالم 2026.

ولم يتمكن المنتخبان في ترجمة المحاولات القليلة إلى أهداف على مدار الشوطين، لتُقسم نقاط المباراة بالتساوي، مما يؤجل حسم صراع التأهل إلى المواجهات القادمة.



ونتيجة التعادل ستؤدي إلى تعقيد حسابات التأهل في المجموعة التي تضم أيضاً منتخب الإمارات.