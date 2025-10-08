برشلونة في أزمة قبل الكلاسيكو المرتقب

ويحل برشلونة ضيفًا على ، يوم 26 تشرين الأول الجاري، على ملعب برنابيو، في قمة لقاءات الجولة 10 لليجا.وبحسب صحيفة "آس" ، فإن برشلونة يواجه انتكاسة كبيرة قبل لقاء المرتقب، ومن غير المرجح أن يتعافى في الوقت المناسب للمشاركة في المباراة.ويعاني من سلسلة من الإصابات في الأسابيع الأخيرة، ويأتي على رأسهم ورافينيا ، بالإضافة إلى وفيرمين .إلا أن هناك تفاؤل بشأن عودة يامال ورافينيا وفيرمين، عقب فترة التوقف الدولي الحالية، واللحاق بالكلاسيكو.وكان خوان جارسيا (24 عامًا)، قد خضع لعملية جراحية بالمنظار في غضروف الركبة الأيسر في نهاية أيلول الماضي.ورغم نجاح العملية الجراحية، إلا أن الفريق الطبي لبرشلونة قام بتشخيص حالة خوان جارسيا، حيث تتراوح فترة النقاهة التي سيخضع لها بين أربعة إلى ستة أسابيع، بحسب مدى تقدم عملية إعادة تأهيله.