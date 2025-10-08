صلاح يقود مصر للتأهل للمونديال للمرة الرابعة في تاريخها

الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
مايك السومرية
من
07:30 PM
الى
08:30 PM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
ترامب يعلن عن اتفاق على إنهاء الحرب في غزة
المزيد
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الصفحة الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2025
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
جدول البرامج
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-543295-638955434420075165.webp
صلاح يقود مصر للتأهل للمونديال للمرة الرابعة في تاريخها
رياضة
2025-10-08 | 14:01
المصدر:
Sky News عربية
657 شوهد
قاد
محمد صلاح
منتخب
مصر
للتأهل لنهائيات
كأس العالم
لكرة القدم 2026 بتسجيله هدفين في الانتصار على جيبوتي 3-صفر ضمن الجولة التاسعة من منافسات
المجموعة الأولى
بالتصفيات الإفريقية.
ورفع منتخب
مصر
رصيده إلى 23 نقطة قبل جولة واحدة على نهاية مشوار التصفيات ليكون من الصعب على بوركينا
فاسو
صاحبة المركز الثاني تعويض فارق النقاط.
وافتتح إبراهيم عادل التسجيل لمصر في الدقيقة الثامنة من المباراة التي استضافها ملعب العربي الزوالي بمدينة
الدار البيضاء
المغربية قبل أن يضيف صلاح الهدف الثاني لمنتخب بلاده في الدقيقة 14 من صناعة زميله
محمود حسن
(تريزيجيه).
وأضاف صلاح لاعب
ليفربول
الإنجليزي الهدف الثاني له والثالث لمنتخب بلاده في الدقيقة 84 من عمر اللقاء بعد تهيئة من
مروان
عطية
ليحسم فوز مصر وصعودها للنهائيات للمرة الرابعة في تاريخها.
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
>>
تابع قناة السومرية على
منصةْX
مقالات ذات صلة
الإصابات تهدد مشوار السعودية في التأهل للمونديال
15:15 | 2025-09-03
المرور يوقف طفلاً يقود (كية) لنقل الزائرين بين المحافظات
05:57 | 2025-08-12
قرار للفيفا يهدد تأهل جنوب أفريقيا لنهائيات المونديال
13:07 | 2025-09-29
محمد صلاح على رأس قائمة منتخب مصر لمواجهتين حاسمتين
09:23 | 2025-10-05
المنتخب المصري
كأس العالم
المجموعة الأولى
الدار البيضاء
محمد صلاح
محمود حسن
ليفربول
المغربي
المغرب
+A
-A
اخترنا لك
السعودية تهزم إندونيسيا بصعوبة في الملحق الآسيوي
15:20 | 2025-10-08
برشلونة في أزمة قبل الكلاسيكو المرتقب
13:54 | 2025-10-08
التعادل يحسم لقاء قطر وعُمان في الملحق الآسيوي
13:00 | 2025-10-08
برشلونة يرفض طلبا من فريق إسرائيلي
12:43 | 2025-10-08
سيدات برشلونة يثأرن لرجالهن بسباعية في بايرن ميونخ
11:04 | 2025-10-08
أحدهم فليك.. اقوى مدربين في الدوريات الأوروبية
10:29 | 2025-10-08
سومر أف أم مباشرة على الهواء
سومر أف أم مباشرة على الهواء
استمع اليها عبر الانترنت، اينما كنت حول العالم
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
العطل في الشهر الحالي
محليات
18.75%
03:04 | 2025-10-07
العطل في الشهر الحالي
03:04 | 2025-10-07
ضجة بمواقع التواصل منذ الفجر.. مسلحون يغتالون موظفة حقوقية في واسط
أمن
17.96%
01:30 | 2025-10-07
ضجة بمواقع التواصل منذ الفجر.. مسلحون يغتالون موظفة حقوقية في واسط
01:30 | 2025-10-07
خبر غير سار يخص الدولار مع اغلاق البورصتين الرئيسيتين
محليات
17.67%
10:11 | 2025-10-08
خبر غير سار يخص الدولار مع اغلاق البورصتين الرئيسيتين
10:11 | 2025-10-08
بعد "تشاؤم" نيابي باحتمالية انقطاعها.. اللجنة المالية تكشف مصير الرواتب
اقتصاد
15.91%
02:18 | 2025-10-07
بعد "تشاؤم" نيابي باحتمالية انقطاعها.. اللجنة المالية تكشف مصير الرواتب
02:18 | 2025-10-07
اول موقف من الداخلية بشأن مقتل الحقوقية همسة جاسم في واسط
أمن
15.02%
04:10 | 2025-10-07
اول موقف من الداخلية بشأن مقتل الحقوقية همسة جاسم في واسط
04:10 | 2025-10-07
تحديث جديد لأسعار الدولار في الاسواق العراقية اليوم
اقتصاد
14.68%
03:41 | 2025-10-08
تحديث جديد لأسعار الدولار في الاسواق العراقية اليوم
03:41 | 2025-10-08
المزيد
استطلاعات
هل تعتقد أن إجراءات السلامة في المباني داخل العراق كافية؟
نعم، لكنها تحتاج متابعة مستمرة
نعم، لكنها تحتاج متابعة مستمرة
لا، السلامة شبه غائبة عن أغلب الأماكن
لا، السلامة شبه غائبة عن أغلب الأماكن
ما عندي اطلاع
ما عندي اطلاع
لازم تكون في رقابة صارمة وعقوبات
لازم تكون في رقابة صارمة وعقوبات
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
فيديوهات
بالفيديو.. انفجار مجهول في منطقة المطاحن
13:49 | 2025-10-08
بالفيديو.. قطار يسحق "جكسارة" متوقفة
07:52 | 2025-10-08
بعد تقرير السومرية.. صاحب أرض في الدورة يثبت ملكيته بالوثائق!
04:46 | 2025-10-08
واسط.. استبعاد 40 متدرباً من عقود الداخلية يثير الاستغراب ومطالبات بالتوضيح
08:18 | 2025-10-07
"السورنتو المضللة" تبث الرعب في بغداد
03:30 | 2025-10-07
عاصفة ترابية قوية تجتاح كركوك (فيديو)
11:17 | 2025-10-06
الداخلية توضح بشأن مقطع يوثق اعتداء على رجل مرور
08:34 | 2025-10-06
البصرة.. تبادل رفات 118 جندياً عراقياً وإيرانياً من حرب الثمانينيات (فيديو)
06:12 | 2025-10-05
توتر بين القوات الأمنية والمتظاهرين شمال البصرة
18:38 | 2025-10-04
بثاني يوم الحملة ومع حركة رياح بسيطة.. صور المرشحين تزاحم المارة بعد سقوطها
07:25 | 2025-10-04
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.