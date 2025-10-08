صلاح يقود مصر للتأهل للمونديال للمرة الرابعة في تاريخها

ورفع منتخب رصيده إلى 23 نقطة قبل جولة واحدة على نهاية مشوار التصفيات ليكون من الصعب على بوركينا صاحبة المركز الثاني تعويض فارق النقاط.وافتتح إبراهيم عادل التسجيل لمصر في الدقيقة الثامنة من المباراة التي استضافها ملعب العربي الزوالي بمدينة المغربية قبل أن يضيف صلاح الهدف الثاني لمنتخب بلاده في الدقيقة 14 من صناعة زميله (تريزيجيه).وأضاف صلاح لاعب الإنجليزي الهدف الثاني له والثالث لمنتخب بلاده في الدقيقة 84 من عمر اللقاء بعد تهيئة من ليحسم فوز مصر وصعودها للنهائيات للمرة الرابعة في تاريخها.