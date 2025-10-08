السعودية تهزم إندونيسيا بصعوبة في الملحق الآسيوي

واستضاف مباراة إندونيسيا ضد ضمن منافسات الجولة الأولى، من مباريات ملحق .وأحرز كيفين ديكس هدف منتخب إندونيسيا الأول في الدقيقة الحادية عشر، وعدل الشامات النتيجة لصالح منتخب السعودية في الدقيقة السابعة عشر، وأضاف الهدف الثاني للخُضر في الدقيقة الـ 36 من علامة الجزاء.وعاد اللاعب ذاته ليسجل الهدف الثالث لأصحاب الأرض في الدقيقة الـ 62، وقلص ديكس الفارق للضيوف في الدقيقة الـ 88، من علامة الجزاء أيضًا، ثم تحصل البديل على البطاقة الحمراء في الدقيقة الـ 90+3.ليتصدر منتخب السعودية جدول ترتيب في تصفيات 2026 برصيد 3 نقاط.بينما يتذيل منتخب إندونيسيا جدول ترتيب مجموعة السعودية في تصفيات كأس العالم 2026 بدون أي نقاط.