محمد صلاح يسجل رقما قياسيا جديدا في تصفيات كأس العالم الإفريقية

وبات صلاح الهداف التاريخي للتصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم، بعدما تمكن من التسجيل خلال لقاء منتخب بلاده مع مضيفه منتخب جيبوتي، الأربعاء، في الجولة التاسعة (قبل الأخيرة) من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026 بالولايات المتحدة والمكسيك وكندا، الذي يقام بمدينة المغربية حاليا.ورفع " المصري" رصيده التهديفي بتصفيات المونديال إلى 19 هدفا، ليحطم الرقم القياسي كأكثر اللاعبين تسجيلا في تصفيات القارة السمراء لكأس العالم وبعدد مباريات أقل.وجاءت أهداف نجم الإنجليزي الـ19 في 34 مباراة لعبها بالتصفيات، حيث يتفوق بفارق هدف وحيد على أقرب ملاحقيه إسلام سليماني، الذي أحرز 18 هدفا في 37 مباراة خاضها مع منتخب بلاده في التصفيات، وكذلك الإيفواري ، الذي أحرز 18 هدفا أيضا في 47 لقاء، والكاميروني إيتو والبوركيني موموني داغانو، اللذين سجلا نفس العدد من الأهداف بعدما لعبا 44 لقاء.وحمل الهدف الذي أحرزه صلاح لمنتخب مصر في الدقيقة 14 من عمر لقاء الفريق ضد جيبوتي الرقم 60 بقميص (الفراعنة)، ليعزز مكانته في المركز الثاني بقائمة الهدافين التاريخيين للفريق، بفارق 8 أهداف خلف ، الحالي للمنتخب المصري، الذي يتربع على صدارة القائمة.وعزز صدارته لقائمة هدافي منتخب مصر في تصفيات ، بفارق 5 أهداف أمام النجم المعتزل ، الذي أحرز 14 هدفا، علما بأن هذا هو هدفه الثامن في التصفيات الحالية، ليتقاسم صدارة هدافيها مع الغابوني دينيس بوانغا.